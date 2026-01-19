Im Dezember 2023 wurde das Grab des früheren Bundeskanzlers und seiner Frau Loki schon einmal beschmiert - nun wiederholte sich eine solche Tat auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf.

red/dpa 19.01.2026 - 14:51 Uhr

Das Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt und seiner Frau Loki ist in Hamburg erneut mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Polizisten hätten die orangefarbenen Schmierereien auf der Grabplatte auf dem Friedhof Ohlsdorf unterdessen abgedeckt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.