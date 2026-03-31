Der eingefangene Wolf, der laut Behörden in Hamburg eine Frau verletzt hat, ist in eine Wildtierauffangstation in Niedersachsen gebracht worden. Dort habe er ein "neues vorläufiges Zuhause" gefunden, sagte ein Sprecher der Umweltbehörde der Deutschen Presse-Agentur.

dpa 31.03.2026 - 20:34 Uhr

Hamburg - Der eingefangene Wolf, der laut Behörden in Hamburg eine Frau verletzt hat, ist in eine Wildtierauffangstation in Niedersachsen gebracht worden. Dort habe er ein "neues vorläufiges Zuhause" gefunden, sagte ein Sprecher der Umweltbehörde der Deutschen Presse-Agentur.