Im Fall der entführten Kinder der Unternehmerfamilie Block hat es eine Festnahme auf Zypern gegeben.

Der 35-Jährige stehe im Verdacht, daran beteiligt gewesen zu sein, die Kinder in der vergangenen Silvesternacht gewaltsam von Dänemark nach Deutschland gebracht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann soll demnach an der Tat vor rund elf Monaten beteiligt gewesen sein. Mittlerweile sei er nach Hamburg gebracht worden, dort befinde er sich in U-Haft.

Bei den entführten Kindern handelte es sich um die damals dreizehnjährige Klara und den damals zehnjährigen Theodor. Seit Jahren streiten sich die Eltern um das Sorgerecht.

Unternehmerin soll ihre beiden Kindern entführt haben lassen

Die Unternehmerin soll in einem Sorgerechtsstreit ihre beiden Kinder an Silvester aus Dänemark entführen haben lassen, wo sie beim leiblichen Vater leben.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige zusammen mit weiteren Verdächtigen dem Kindsvater in Dänemark aufgelauert, ihn angriffen und ihm die Kinder mit Gewalt entzogen haben. Gegen den Mann mit portugiesischer und israelischer Staatsangehörigkeit sei ein internationaler Haftbefehl erlassen worden, der am 27. September bei seiner Einreise nach Zypern vollstreckt worden sei. Zielfahnder des Hamburger Landeskriminalamts brachten in danach nach Hamburg.

Jahrelanger Sorgerechtsstreit

Weitere Auskünfte könnten vor dem Hintergrund laufender Ermittlungen nicht erteilt werden, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Diese ermittelt bereits seit längerer Zeit gegen Christina Block und deren Vater Eugen Block, den Gründer der Steakhauskette mit den Restaurantketten „Block House“ und „Jim Block“.

Der Konflikt um die Kinder von Christina Block und ihrem früheren Partner wird auch bereits seit Längerem vor Gericht ausgetragen. Nach der Entführung in Dänemark tauchten die Kinder unversehrt in Hamburg auf. Nur Tage später musste Christina Block sie aber auf Grundlage einer Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts wieder herausgeben, sie wurden danach wieder zum Vater gebracht.