Am 17. Spieltag der Bundesliga bekommt es der Hamburger SV mit Bayer Leverkusen zu tun. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Live-Übertragung der Partie im TV und im Stream.

Am Dienstag, dem 13. Dezember 2026, empfängt der Hamburger SV am 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 Bayer Leverkusen . Das letzte Duell beider Teams liegt inzwischen fast acht Jahre zurück, damals setzte sich die Werkself durch. Aktuell steckt der HSV im unteren Tabellendrittel fest und hofft vor heimischem Publikum auf wichtige Punkte gegen den favorisierten Gegner. Leverkusen wiederum will im Rennen um die Champions-League-Plätze keinen Boden verlieren. In diesem Duell steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

HSV gegen Bayer Leverkusen, 1. Bundesliga heute live: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Spiel in der 1. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen findet am Dienstag, dem 13. Januar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung zu verfolgen.

Teams : Hamburger SV, Bayer Leverkusen

: Hamburger SV, Bayer Leverkusen Wettbewerb : 17. Spieltag, 1. Bundesliga, Saison 2025/26

: 17. Spieltag, 1. Bundesliga, Saison 2025/26 Datum und Anpfiff : Dienstag, 13. Januar 2026, 20:30 Uhr

: Dienstag, 13. Januar 2026, 20:30 Uhr Spielort : Volksparkstadion, Hamburg

: Volksparkstadion, Hamburg Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal)

Wer überträgt HSV gegen Bayer Leverkusen im TV?

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die Einzelspiele der 1. Bundesliga am Dienstag. Dort wird das Spiel der Hamburger gegen die Werkself live und in voller Länge übertragen.

Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen heute live im Stream

Für die Partie Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen gibt es keinen kostenlosen Livestream. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Auch DAZN hält Übertragungsrechte für die Dienstagsspiele der Bundesliga. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist dort in der Konferenz zu sehen. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick