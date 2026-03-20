Über neue Strickmuster plaudern und dann beim Film gemeinsam ran an die Maschen: Strickkinos sind beliebt und vielerorts im Angebot. Was macht den Reiz aus – und verliert man da nicht den Faden?
20.03.2026 - 06:00 Uhr
Köln/Dortmund - Auf der Kinoleinwand kochen die Emotionen hoch, unten im Saal klappern leise die Stricknadeln. Sämtliche 260 Plätze sind belegt. Frauen allen Alters sind gekommen, dazwischen eine Handvoll Männer. Kleine Leselampen leuchten auf, auch die ein oder andere Stirnlampe. Während Hugh Jackman für Drama und Herzschmerz in "The Greatest Showman" sorgt, lassen Hunderte flinke Hände Socken, Schals oder Pullover anwachsen – Masche für Masche, Reihe für Reihe.