Handball 3. Liga 43:43-Ausgleich in vorletzter Sekunde – Spektakel beim SV Kornwestheim
Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim liefern sich im Spitzenspiel mit dem HC Erlangen II einen heißen Tanz und sichern ein 43:43-Remis.
In einer wahnsinnigen Begegnung sicherten sich die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim ein spektakuläres 43:43-(23:17)-Unentschieden gegen den HC Erlangen II. Während die Hausherren die erste Hälfte in der Sporthalle Ost in überragender Manier dominierten, zeigten die jungen Talente aus der Kaderschmiede des Bundesligisten aus Erlangen im zweiten Durchgang eindrucksvoll, was in ihnen steckt.