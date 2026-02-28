Handball-3. Liga Auswärtsaufgabe für den Tabellenführer SV Kornwestheim
Für den SV Kornwestheim von Trainer Alexander Schurr wartet bei der HG Oftersheim/Schwetzingen eine knifflige Aufgabe.
Am Samstagabend steht für den SV Salamander Kornwestheim die nächste Herausforderung an. Ab 19.30 Uhr gastieren die Lurchis bei der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Nordstadthalle in Schwetzingen.