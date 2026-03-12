 
Handball – 3. Liga „Besonderes Spiel“ für den TSV Neuhausen

Foto: dpa

Die Maddogs erwarten am Freitag HBW Balingen-Weilstetten II

Den 18. Oktober des vergangenen Jahres haben die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen in keiner guten Erinnerung. Die Mannschaft trat beim HBW Balingen-Weilstetten II an, enttäuschte und fuhr mit einer 29:39-Klatsche nach Hause. „Da haben wir zum ersten Mal in dieser Saison eine verbraten bekommen“, erinnert sich Coach Daniel Brack. An diesem Freitag (20 Uhr) tritt der HBW II in der Egelseehalle an. Die Neuhausener wollen es zum einen besser machen als im Hinspiel und zum anderen nachlegen. Denn nach zuvor drei Niederlagen haben sie zuletzt beim TV Erlangen-Bruck mit 35:31 gewonnen.

 

