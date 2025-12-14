Handball 3. Liga Der Spitzenreiter und Coach Alexander Schurr verlängern
Mit einer starken Trefferquote fegt Drittligist SV Kornwestheim auch den TuS Fürstenfeldbruck mit 35:22 aus der Halle und feiert Weihnachten als Nummer eins.
Es ist eine schönes Ritual in der Sporthalle Ost in Kornwestheim, dass der beste Spieler des Gegners mit einem kleinen Präsent ausgezeichnet wird. Nach dem 35:22 (18:12)-Erfolg der Lurchis im Drittliga-Duell gegen den TuS Fürstenfeldbruck fiel die Wahl auf Fynn Lühr, der sich nach der Klatsche wenigstens über eine Riesenbrezel und eine Flasche Wein freuen durfte. Da waren die Spitzenreiter-Rufe in der Halle gerade verklungen, denn nach der erneuten Gala schließen die Kornwestheimer als Tabellenführer das Jahr ab. Fynn Lühr wusste auch warum: „Die Mannschaft ist eingespielt, hat eine überragende Trefferquote und auch keinen Qualitätsabfall, wenn gewechselt wird.“