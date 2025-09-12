Handball-3. Liga Der SV Kornwestheim will ein Signal senden
Endlich Heimauftakt: Die Handballer des SV Salamander Kornwestheim empfangen nach dem Wasserschaden in der Sporthalle Ost jetzt den Regionalliga-Aufsteiger SG Köndringen/Teningen.
Nachdem der ursprünglich geplante Heimauftakt vor zwei Wochen wegen eines Wasserschadens in der Halle wortwörtlich ins Wasser gefallen war, steht am frühen Sonntagabend (Anpfiff: 17 Uhr) nun endgültig der Saisonstart für die Drittliga-Handballer des SV Salamander Kornwestheim in der heimischen Sporthalle Ost bevor. Gegner beim ersten Heimspiel ist der mehr als souveräne Aufsteiger aus der Regionalliga: die SG Köndringen/Teningen.