Vor dem Duell bei der HSG Konstanz verlängert der verletzte Spielmacher Jan Reusch seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten SV Kornwestheim um ein Jahr.
29.11.2025 - 08:00 Uhr
Freud und Leid liegen beim SV Kornwestheim derzeit sehr eng beieinander. Zunächst ereilt den Klub der Ausfall von Jan Reusch mit Kreuzbandriss, doch die erfreuliche Nachricht kommt hinterher: Der Führungsspieler hat seinen Vertrag beim Drittligisten um eine weitere Saison verlängert und bleibt den Lurchis damit mindestens bis zur Spielzeit 2026/27 erhalten.