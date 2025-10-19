Handball-3. Liga: Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal können Schuttertal nicht Paroli bieten

Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal haben am Freitagabend eine herbe Auswärtsniederlage einstecken müssen. Beim TuS Schutterwald unterlag das Team von Trainer Michael Walter klar mit 24:42 (13:18).

Zu viele technische Fehler über die vollen 60 Minuten machten es für die Beilsteinerinnen nahezu unmöglich, tatkräftig anzugreifen. „Wir wollten, aber Kopf und Beine haben es nicht auf die Platte bekommen“, zog der Trainer sein Fazit und sagt: „Schutterwald hat es gut gemacht und verdient gewonnen.“ Ob es der Freitagabend war oder die lange Anreise oder sonst etwas, der SGSB-Coach wollte nach keinen Ausreden suchen. „Fakt ist: Es war der Wurm drin und wir haben zu viele Fehler gemacht“, so Walter.

Von Beginn an lief bei den Beilsteinerinnen wenig zusammen. Bereits nach sechs Minuten lag das SGSB-Team mit 0:4 zurück, konnte sich dann jedoch zwischenzeitlich auf ein 5:5 zur 12. Spielminute herankämpfen. „Da hatte ich die Hoffnung, dass wir nun endlich ins Spiel kommen“, sagte Walter. Doch die Gastgeberinnen zogen erneut davon. Fehlpässe, technische Fehler und Fehlwürfe häuften sich erneut und Schutterwald zog wieder davon. Die Beilsteinerinnen also abermals mit 5:9 im Rückstand. Doch das Team kämpfte sich zunächst wieder heran, erneut wollte es dann aber einfach nicht laufen. Mit einem 13:18-Rückstand ging es in die Kabine.

„Wir wollten das Blatt drehen, haben uns vorgenommen, dass es in der zweiten Spielhälfte läuft …“, erklärte Walter. Doch gleich die ersten beiden Angriffe nach der Pause wurden vergeben. Die Roten Teufelinnen von der Ortenau legten in der Folge einen grandiosen 7:0-Torlauf hin und führten zur 39. Spielminute bereits mit 26:15 Toren. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Weder Umstellungen noch ein spätes Sieben-gegen-Sechs-Spiel brachten die SGSB zurück in die Partie.

Auf jegliche Versuche der Walter-Sieben hatten die Hausherrinnen eine passende Antwort parat. So mussten sich die Frauen der SG Schozach-Bottwartal am Ende mit deutlichen 24:42 von der Platte und Schutterwald verabschieden. „Wir haben es einfach nicht geschafft, Paroli zu bieten“, sagte der Trainer.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch (1), Krause – Hönig (4/1), Siebert, Fiederer (1), Hees (1), Bornhardt (8/1), Thierer, Dierolf, Räuchle (2), Christel (1), Loehnig R. (3), Loehnig L. (3).