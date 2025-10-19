 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal können Schuttertal nicht Paroli bieten

Handball-3. Liga Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal können Schuttertal nicht Paroli bieten

Handball-3. Liga: Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal können Schuttertal nicht Paroli bieten
1
Hannah Hönig erzielte vier Tore für die SG Schozach-Bottwartal. Foto: Pressefoto Baumann

Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal kassieren beim TuS Schutterwald eine deutliche 24:42 (13:18)-Auswärtsniederlage.

Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal haben am Freitagabend eine herbe Auswärtsniederlage einstecken müssen. Beim TuS Schutterwald unterlag das Team von Trainer Michael Walter klar mit 24:42 (13:18).

 

Zu viele technische Fehler über die vollen 60 Minuten machten es für die Beilsteinerinnen nahezu unmöglich, tatkräftig anzugreifen. „Wir wollten, aber Kopf und Beine haben es nicht auf die Platte bekommen“, zog der Trainer sein Fazit und sagt: „Schutterwald hat es gut gemacht und verdient gewonnen.“ Ob es der Freitagabend war oder die lange Anreise oder sonst etwas, der SGSB-Coach wollte nach keinen Ausreden suchen. „Fakt ist: Es war der Wurm drin und wir haben zu viele Fehler gemacht“, so Walter.

Von Beginn an lief bei den Beilsteinerinnen wenig zusammen. Bereits nach sechs Minuten lag das SGSB-Team mit 0:4 zurück, konnte sich dann jedoch zwischenzeitlich auf ein 5:5 zur 12. Spielminute herankämpfen. „Da hatte ich die Hoffnung, dass wir nun endlich ins Spiel kommen“, sagte Walter. Doch die Gastgeberinnen zogen erneut davon. Fehlpässe, technische Fehler und Fehlwürfe häuften sich erneut und Schutterwald zog wieder davon. Die Beilsteinerinnen also abermals mit 5:9 im Rückstand. Doch das Team kämpfte sich zunächst wieder heran, erneut wollte es dann aber einfach nicht laufen. Mit einem 13:18-Rückstand ging es in die Kabine.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-3. Liga: Frauen der SG Schozach-Bottwartal machen den Sack nicht zu

Handball-3. Liga Frauen der SG Schozach-Bottwartal machen den Sack nicht zu

Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal müssen sich beim TSV  Ismaning mit einem Punkt zufrieden geben. Der Aufsteiger verteidigt hartnäckig.

„Wir wollten das Blatt drehen, haben uns vorgenommen, dass es in der zweiten Spielhälfte läuft …“, erklärte Walter. Doch gleich die ersten beiden Angriffe nach der Pause wurden vergeben. Die Roten Teufelinnen von der Ortenau legten in der Folge einen grandiosen 7:0-Torlauf hin und führten zur 39. Spielminute bereits mit 26:15 Toren. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Weder Umstellungen noch ein spätes Sieben-gegen-Sechs-Spiel brachten die SGSB zurück in die Partie.

Auf jegliche Versuche der Walter-Sieben hatten die Hausherrinnen eine passende Antwort parat. So mussten sich die Frauen der SG Schozach-Bottwartal am Ende mit deutlichen 24:42 von der Platte und Schutterwald verabschieden. „Wir haben es einfach nicht geschafft, Paroli zu bieten“, sagte der Trainer.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch (1), Krause – Hönig (4/1), Siebert, Fiederer (1), Hees (1), Bornhardt (8/1), Thierer, Dierolf, Räuchle (2), Christel (1), Loehnig R. (3), Loehnig L. (3).

Weitere Themen

Handball-3. Liga: Fehler kosten dem SV Kornwestheim den Derbysieg gegen Bittenfeld

Handball-3. Liga Fehler kosten dem SV Kornwestheim den Derbysieg gegen Bittenfeld

Die Handballer des SV Salamander Kornwestheim unterliegt im Drittliga-Derby gegen den TV Bittenfeld II knapp mit 32:34 (15:17).
Von Melanie Bürkle
Regionalliga Südwest: Das Gesicht des Traumstarts ist zurück

Regionalliga Südwest Das Gesicht des Traumstarts ist zurück

Sich ausruhen auf dem Geleisteten war noch nie das Ding von Freibergs Mittelfeldspieler Marius Köhl. Vor dem Topspiel bei Steinbach Haiger fordert er mehr Mut und Wille.
Von Elke Rutschmann
Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville zieht die Reißleine – Trainer Michael Felix ist raus

Fußball-Bezirksliga Der SV Pattonville zieht die Reißleine – Trainer Michael Felix ist raus

Nach der sechsten Niederlage in dieser Saison gehen der Fußball-Bezirksligist und der Coach nach nur zehn Monaten getrennte Wege. Die drei Nachfolger bleiben nur übergangsweise.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Verbandsliga: Trefferquote macht Unterschied – Habo SG verliert das Derby

Handball-Verbandsliga Trefferquote macht Unterschied – Habo SG verliert das Derby

Die SG Schozach-Bottwartal II entscheidet das Verbandsliga-Derby der Frauen gegen die Habo SG mit 34:27 (15:11) für sich.
Von Melanie Bürkle
Handball: Habo SG, Team Neckar: Keine Punkte in Verbandsliga-Duellen in Baden

Handball: Habo SG, Team Neckar Keine Punkte in Verbandsliga-Duellen in Baden

Die Männer der Habo SG und vom Team Neckar unterliegen in St. Leon-Rot und Wiesloch.
Von Melanie Bürlke
Handball-3. Liga: SV Kornwestheim: Gegner verlangt den Lurchis alles ab – doch die gewinnen trotzdem

Handball-3. Liga: SV Kornwestheim Gegner verlangt den Lurchis alles ab – doch die gewinnen trotzdem

Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim ringen die HG Oftersheim/Schwetzingen in einem wahren Geduldsspiel mit 33:28 (17:14) nieder. Der Spielmacher glänzt trotz Verletzung.
Von Melanie Bürkle
Handball-Oberliga: Dramatik pur – Männer der SG Schozach-Bottwartal holen einen Punkt

Handball-Oberliga Dramatik pur – Männer der SG Schozach-Bottwartal holen einen Punkt

Den Oberliga-Männern der SG Schozach-Bottwartal gelingt in Bönnigheim eine Aufholjagd – gewinnen aber dennoch nicht.
Von Melanie Bürkle
Fußball Regionalliga: Wer übernimmt gegen Homburg die Chefrolle?

Fußball Regionalliga Wer übernimmt gegen Homburg die Chefrolle?

Nach dem Platzverweis von Marco Kehl-Gomez beim 1:1 gegen die Stuttgarter Kickers fehlt der Kapitän am Samstag gegen Homburg. Freibergs Verantwortliche hadern mit der Roten Karte.
Von Elke Rutschmann
Ringen: RSV Benningen: Erster Heimsieg – Benninger Ringer bezwingen Meimsheim

Ringen: RSV Benningen Erster Heimsieg – Benninger Ringer bezwingen Meimsheim

Die RSV-Riege ist nach dem 21:11 nun Tabellendritter. Der Sieg stand im ersten Heimkampf der Saison nach starken Leistungen bereits vorzeitig fest.
Von Hans-Michael Raiser
Kreisliga A 1 Enz/Murr: Murr behauptet sich in engem Spiel in Erdmannhausen

Kreisliga A 1 Enz/Murr Murr behauptet sich in engem Spiel in Erdmannhausen

Der GSV
Pleidelsheim II holt erstmals drei Punkte, während der TSV 1899 Benningen weiter sieglos bleibt. Affalterbach schlägt Höpfigheim.
Von Marek Lantz
 