Handball-3. Liga Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal können Schuttertal nicht Paroli bieten
Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal kassieren beim TuS Schutterwald eine deutliche 24:42 (13:18)-Auswärtsniederlage.
Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal haben am Freitagabend eine herbe Auswärtsniederlage einstecken müssen. Beim TuS Schutterwald unterlag das Team von Trainer Michael Walter klar mit 24:42 (13:18).