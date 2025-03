Rückraumspieler Luke Kaysen (19) kommt zum SV Kornwestheim, der am Sonntag bei den Brucker Panther antritt.

Melanie Bürkle 15.03.2025 - 11:47 Uhr

Im Rückraum bekommen die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim in der neuen Saison Zuwachs. Luke Kaysen, ein junges Talent, das aktuell beim TSV Bayer Dormagen in der vierten Liga spielt, unterschrieb einen Vertrag bei den Lurchis. „Ich freue mich riesig ,bald für den SV Kornwestheim Gas zu geben“, sagte Luke Kaysen. Der 19-Jährige ist gebürtiger Luxemburger und startete dort auch seine Handballkarriere. Im Alter von 12 Jahren zog er ins Handball-Internat zum VfL Gummersbach. Nach drei Jahren wechselte er nach Dormagen in die dortige A-Jugend und erhielt einen Perspektivvertrag für die 2. Bundesliga. Mittlerweile ist er ein wichtiger Bestandteil der 2. Mannschaft des TSV Bayer Dormagen, kann aber auch Einsätze im Zweitliga-Team vorweisen.