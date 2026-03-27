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  6. Die Sache mit den Aufstiegsspielen

Handball – 3. Liga Die Sache mit den Aufstiegsspielen

Handball – 3. Liga: Die Sache mit den Aufstiegsspielen
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Foto: oh

Der TSV Neuhausen spielt bei der SG Pforzheim/Eutingen, der TSV Wolfschlugen tritt zum Spitzenspiel bei den Kurpfalz Bären an.

Die Handballer des TSV Neuhausen und die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen werden auch in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten. Die Neuhausener, weil sie einen sicheren Mittelfeldplatz belegen – Rang acht – und die Wolfschlugenerinnen, weil sie nicht an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teilnehmen werden, auch wenn sie Rang zwei in der Endabrechnung erreichen sollten. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die kommenden Begegnungen der Teams am Samstag (jeweils 19 Uhr), die die Neuhausener zur SG Pforzheim/Eutingen und die Wolfschlugenerinnen als Dritte zum Spitzenspiel beim Ersten Kurpfalz Bären führen. Und es lohnt ein Blick darauf, wie das nun ist mit den Aufstiegsspielen – denn der führt bei den Fans teilweise zu Kopfschütteln.

 

„Pforzheim/Eutingen ist eine Mannschaft, die seit Jahren im vorderen Bereich der Liga spielt, in Alexander Lipps einen sehr guten Trainer und in Julian Broschwitz einen überragenden Spieler hat“, zählt Neuhausens Coach Daniel Brack auf, der in Pforzheim auf Linus Schmid, Max Heydecke (beide beim TVB Stuttgart) und Laurin Huss (angeschlagen) verzichten muss, aber dennoch „für eine Überraschung sorgen“ möchte. Die SG-Handballer wollen derweil unbedingt noch um einen auf den 4. Platz klettern. Denn dann dürfen sie für die Aufstiegsspiele nachrücken, angesichts der Tatsache, dass alle anderen Vereine signalisiert haben, daran nicht teilzunehmen und der momentane Zweite HC Erlangen II aufgrund der Statuten nicht darf. Aus acht Teilnehmern aller Drittliga-Staffeln werden zwei Zweitligisten ermittelt. Aber auch in den anderen Staffeln haben einige Clubs abgewunken.

Hablizel will unbedingt Zweiter werden

Bei den Frauen ist die Situation aus sportlicher Sicht noch unbefriedigender: Erster Kurpfalz Bären, Zweiter HC Erlangen, Dritter TSV Wolfschlugen – keiner will und alle anderen wollen auch nicht. Staffelübergreifend hat in Nord-Tabellenführer SV Todesfelde nur ein Team für die Aufstiegsspiele gemeldet, das auch realistische Chancen darauf hat – sodass diese wohl gar nicht ausgespielt werden. Die Gründe sind bei allen finanzieller Natur, auch bei den Wolfschlugenerinnen.

Dennoch wollen die in den verbliebenen drei Saisonspielen noch alles reinwerfen. Der scheidende Trainer Simon Hablizel möchte unbedingt wie in der vergangenen Saison Zweiter werden und ärgert sich wie die Spielerinnen immer noch sehr darüber, dass durch die jüngste 31:37-Niederlage gegen SV Allensbach die Ausgangslage verschlechtert wurde. „Wir wollten mit einem Punkt Rückstand zu den Bären nach Ketsch fahren, dort gewinnen und die Tabellenführung übernehmen“, sagt er. Stattdessen beträgt der Abstand drei Punkte und die Meisterschaft ist nach Hablizels Meinung entschieden. „Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, das nervt mich. Aber sollte Erlangen patzen, wollen wir Zweiter werden.“ In der laufenden Woche habe sich die Stimmung im Team jedenfalls schon wieder von gedrückt zu kämpferisch gewandelt.

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