Handball – 3. Liga Die Sache mit den Aufstiegsspielen
Der TSV Neuhausen spielt bei der SG Pforzheim/Eutingen, der TSV Wolfschlugen tritt zum Spitzenspiel bei den Kurpfalz Bären an.
Der TSV Neuhausen spielt bei der SG Pforzheim/Eutingen, der TSV Wolfschlugen tritt zum Spitzenspiel bei den Kurpfalz Bären an.
Die Handballer des TSV Neuhausen und die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen werden auch in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten. Die Neuhausener, weil sie einen sicheren Mittelfeldplatz belegen – Rang acht – und die Wolfschlugenerinnen, weil sie nicht an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teilnehmen werden, auch wenn sie Rang zwei in der Endabrechnung erreichen sollten. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die kommenden Begegnungen der Teams am Samstag (jeweils 19 Uhr), die die Neuhausener zur SG Pforzheim/Eutingen und die Wolfschlugenerinnen als Dritte zum Spitzenspiel beim Ersten Kurpfalz Bären führen. Und es lohnt ein Blick darauf, wie das nun ist mit den Aufstiegsspielen – denn der führt bei den Fans teilweise zu Kopfschütteln.