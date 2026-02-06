Handball-3. Liga Ehemaliger Erstliga-Profi empfängt den SV Kornwestheim
Die Handballer des SV Kornwestheim stehen vor der unangenehmen Auswärtsaufgabe bei Saase3 Leutershausen. Bei der Spielgemeinschaft spielt Ex-TVB-Spieler Stefan Salger.
Die Drittliga-Männer des SV Salamander Kornwestheim sind im zweiten Auswärtsspiel in Folge gefordert. Am Samstagabend müssen die Lurchis zum Saase3 Leutershausen reisen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen.