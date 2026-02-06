 
Handball-3. Liga Ehemaliger Erstliga-Profi empfängt den SV Kornwestheim

Handball-3. Liga: Ehemaliger Erstliga-Profi empfängt den SV Kornwestheim
Stefan Salger spielte einst für den TVB Stuttgart in der ersten Liga. Jetzt ist er zurück in Leutershausen, dem nächsten Gegner des SV Kornwestheim. Foto: Baumann

Die Handballer des SV Kornwestheim stehen vor der unangenehmen Auswärtsaufgabe bei Saase3 Leutershausen. Bei der Spielgemeinschaft spielt Ex-TVB-Spieler Stefan Salger.

Die Drittliga-Männer des SV Salamander Kornwestheim sind im zweiten Auswärtsspiel in Folge gefordert. Am Samstagabend müssen die Lurchis zum Saase3 Leutershausen reisen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen.

 

Die Aufgabe hat es in sich. In der Vergangenheit tat sich der SV Salamander gegen die Spielgemeinschaft aus Leutershausen immer wieder schwer. Das Team wird von Florian Taafel trainiert, einem Ex-Pforzheimer und letztjährigen Ersatzmann der Lurchis. „Es ist eine brachial gute Mannschaft“, sagt SVK-Cheftrainer Alexander Schurr über das Team aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

Vor Saisonbeginn wurde Saase3 Leutershausen von vielen Experten noch als absolutes Top-Team der Liga gehandelt. Umso überraschender ist der bisherige Saisonverlauf: Bereits zehn Niederlagen und ein Unentschieden musste Leutershausen hinnehmen. Der Start in die Hinrunde verlief mit vier Niederlagen in Serie denkbar schlecht. Darunter war auch die 30:32-Niederlage gegen die Lurchis Ende September.

„Dieser Start kam auch für mich sehr überraschend“, so Schurr. Schließlich sieht auch er in Leutershausen weiterhin „eine individuell sehr gut besetzte Mannschaft“. Woran es bislang mangelte, konstant zu performen, könne er nicht sagen. „Sie haben auf jeden Fall verdammt viele gute Einzelspieler“, betont der SVK-Coach.

Der Kader der Leutershausener ist gespickt mit bekannten Namen: Zahlreiche ehemalige Zweitligaspieler sowie langjährige Drittliga-Akteure prägen das Team. Mit Stefan Salger steht sogar ein früherer Erstligaspieler auf der Platte. Der über zwei Meter große Rückraumspieler lief unter anderem für den TVB Stuttgart, die MT Melsungen und die TSG Friesenheim auf und absolvierte zudem 28 Spiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft.

Ende der Hinrunde kehrte zudem Kevin Bitz nach Leutershausen zurück. Der Rückraumspieler, der zwischenzeitlich zu den Horkheim Hunters gewechselt war, stieß nun nach einer langwierigen Schulterverletzung wieder zur Spielgemeinschaft dazu. Ganz neu ist noch die Rückkehr von Schlussmann Sebastian Ullrich. Der Keeper stand am vergangenen Wochenende erstmals wieder für Saase3 zwischen den Pfosten. Bereits zu Zweitliga-Zeiten hütete Ullrich das Tor der SG Leutershausen, später spielte er unter anderem in Melsungen und viele Jahre in Basel.

Schwierige Spielvorbereitung in Kornwestheim

„Wir haben uns intensiv mit Leutershausen auseinandergesetzt und vorbereitet“, erklärt Schurr. Gleichzeitig gibt der Trainer zu, dass die Spielvorbereitung nicht einfach war. „Es war unheimlich schwer, die Mannschaft auf diesen Gegner einzuschwören“, sagt er. Auch deshalb, weil der Kontrahent bislang eben keinen wirklichen Rhythmus gefunden hat.

Einschüchtern lassen wollen sich die Lurchis davon aber keineswegs. „Wir haben sehr viel Bock, am Samstagabend wieder geilen Handball zu spielen“, betont Schurr. Seine Sieben sei erneut richtig heiß auf das Duell. „Wir mögen solche schwierigen Auswärtsspiele vor vollen Hallen“, so der Trainer.

Die Voraussetzungen für einen intensiven Handballabend sind damit auf jeden Fall gegeben – und die Lurchis haben sich sicherlich auch diesmal wieder etwas einfallen lassen, um die Punkte aus Leutershausen zu entführen. Es wäre dann das bereits zwölfte Spiel in Folge, in dem die Kornwestheimer ungeschlagen bleiben.

