Flügelspieler Marco Lantella verlängert vor dem Heimspiel der Lurchis gegen den HBW Balingen-Weilstetten 2 seinen Vertrag bis 2028.
21.11.2025 - 17:08 Uhr
Passend zur Heimspiel-Begegnung am Freitagabend verkündet der SV Kornwestheim für seine Handballfans eine weitere erfreuliche Personalentscheidung: Linksaußen Marco Lantella verlängert seinen Vertrag und bleibt dem Verein mindestens bis 2028 treu. Der 25-Jährige, der seit vielen Jahren zu den prägenden Figuren der Lurchis zählt, ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken – sportlich wie menschlich.