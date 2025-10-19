Handball-3. Liga Fehler kosten dem SV Kornwestheim den Derbysieg gegen Bittenfeld
Die Handballer des SV Salamander Kornwestheim unterliegt im Drittliga-Derby gegen den TV Bittenfeld II knapp mit 32:34 (15:17).
Die Handballer des SV Salamander Kornwestheim unterliegt im Drittliga-Derby gegen den TV Bittenfeld II knapp mit 32:34 (15:17).
Im Derby gegen den TV Bittenfeld II müssen die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim eine Heimspiel-Niederlage hinnehmen. In der Sporthalle Ost unterliegen die Lurchis mit 32:34 (15:17). Zu viele Fehlwürfe und technische Fehler kosteten den Sieg.