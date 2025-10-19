Handball-3. Liga: Fehler kosten dem SV Kornwestheim den Derbysieg gegen Bittenfeld

Im Derby gegen den TV Bittenfeld II müssen die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim eine Heimspiel-Niederlage hinnehmen. In der Sporthalle Ost unterliegen die Lurchis mit 32:34 (15:17). Zu viele Fehlwürfe und technische Fehler kosteten den Sieg.

Von Beginn an hatte am Samstagabend beim Gastgeber eigentlich nichts zusammengepasst. Wie schwer sich die Lurchis taten, zeigte der frühe 0:3-Rückstand zur 5. Spielminute. Zwar kam die Sieben um Cheftrainer Alexander Schurr, dann langsam etwas in Fahrt, doch selbst nach mehr als zehn Minuten lagen die Blauen noch mit 5:7 hinten. Der 8:9-Anschlusstreffer von Marco Lantella nach einer Viertelstunde, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Doch bis dahin hatten die Lurchis nicht nur einen Siebenmeter, sondern auch schon eine Handvoll an Würfen vergeben. Der TV Bittenfeld II profitierte unterdessen natürlich von diesen Fehlern.

Ein weiterer Hoffnungsschimmer keimte auf, als beim Stand von 9:11 (23. Spielminute), der eben eingewechselte SVK-Keeper Niko Henke einen Siebenmeter abwehrte, doch auch da gelang es den Hausherren nicht, Kontra zu geben. Die Kornwestheimer konnten einfach weder die Fehlwürfe abzustellen noch wirklich ins eigene Spiel finden. So ging es mit einem 15:17-Rückstand zum Zwischengespräch in die Halbzeitpause.

Die zweite Spielhälfte startete ebenfalls verheißungsvoll. Abermals kämpften sich die Lurchis heran. In der 37. Spielminute gelang Felix Kazmeier sogar der 19:19-Ausgleich: das erste Remis bis dahin überhaupt. Rund fünf Minuten, bis zum 23:23 in der 43. Minute, konnte die Schurr-Sieben mithalten, dann mussten die Hausherren wieder abreisen lassen. Egal was die Schurr-Sieben versuchte, weder in der Offensive noch in der Defensive gelang es den Blauen, den richtigen Zugriff zu finden.

Selbst zwei Paraden in Folge von Torhüter Jan Tinti konnten die Hausherren nicht nutzen. Lediglich Luke Kaysen verwandelte noch einmal zum 29:30-Rückstand in der 55. Minute. Die Gäste aus Bittenfeld hatten sich mittlerweile als Underdog jedoch in einen Rausch gespielt und waren nicht mehr zu stoppen. Bei den Kornwestheimern hingegen wollten die Treffer nicht in den gegnerischen Kasten. Allein eine Handvoll Lattentreffer verzeichneten die Blauen am Ende.

Die Zweitbesetzung des Handball-Bundesligisten hatte damit kein Problem, die Begegnung am Ende für sich zu entscheiden. Nach 60 Spielminuten mussten sich die Kornwestheimer mit 32:34 Toren geschlagen geben. „Wir waren zu undiszipliniert und haben einfach sehr viele Fehler gemacht“, zog der Cheftrainer Fazit. Und Bittenfelds Coach Alexander Heib sprach in der anschließenden Pressekonferenz von mehr Spielglück aufseiten seines Teams. Linksaußen Marco Lantella, der mit acht Feldtoren letztendlich bester Feldtorschütze der Kornwestheimer war, sagte: „Wir haben alles reingeworfen, aber es hat einfach nicht gereicht. Das müssen wir nächste Woche besser machen.“ An diesem Abend sollte es für die Hausherren einfach nicht sein.

SV Kornwestheim: Henke, J. Tinti – Reu, Kägler, Luithardt, Keil, Kazmeier (10/4), C.Tinti (3), Lanig (1), Lantella (8), Kaysen (5), Döll (2), Joneleit (3)