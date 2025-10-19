 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Fehler kosten dem SV Kornwestheim den Derbysieg gegen Bittenfeld

Handball-3. Liga Fehler kosten dem SV Kornwestheim den Derbysieg gegen Bittenfeld

Handball-3. Liga: Fehler kosten dem SV Kornwestheim den Derbysieg gegen Bittenfeld
1
Marco Lantella war gegen den TV Bittenfeld der beste Torschütze des SV Kornwestheim. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Handballer des SV Salamander Kornwestheim unterliegt im Drittliga-Derby gegen den TV Bittenfeld II knapp mit 32:34 (15:17).

Im Derby gegen den TV Bittenfeld II müssen die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim eine Heimspiel-Niederlage hinnehmen. In der Sporthalle Ost unterliegen die Lurchis mit 32:34 (15:17). Zu viele Fehlwürfe und technische Fehler kosteten den Sieg.

 

Von Beginn an hatte am Samstagabend beim Gastgeber eigentlich nichts zusammengepasst. Wie schwer sich die Lurchis taten, zeigte der frühe 0:3-Rückstand zur 5. Spielminute. Zwar kam die Sieben um Cheftrainer Alexander Schurr, dann langsam etwas in Fahrt, doch selbst nach mehr als zehn Minuten lagen die Blauen noch mit 5:7 hinten. Der 8:9-Anschlusstreffer von Marco Lantella nach einer Viertelstunde, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Doch bis dahin hatten die Lurchis nicht nur einen Siebenmeter, sondern auch schon eine Handvoll an Würfen vergeben. Der TV Bittenfeld II profitierte unterdessen natürlich von diesen Fehlern.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-3. Liga: Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal können Schuttertal nicht Paroli bieten

Handball-3. Liga Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal können Schuttertal nicht Paroli bieten

Die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal kassieren beim TuS Schutterwald eine deutliche 24:42 (13:18)-Auswärtsniederlage.

Ein weiterer Hoffnungsschimmer keimte auf, als beim Stand von 9:11 (23. Spielminute), der eben eingewechselte SVK-Keeper Niko Henke einen Siebenmeter abwehrte, doch auch da gelang es den Hausherren nicht, Kontra zu geben. Die Kornwestheimer konnten einfach weder die Fehlwürfe abzustellen noch wirklich ins eigene Spiel finden. So ging es mit einem 15:17-Rückstand zum Zwischengespräch in die Halbzeitpause.

Die zweite Spielhälfte startete ebenfalls verheißungsvoll. Abermals kämpften sich die Lurchis heran. In der 37. Spielminute gelang Felix Kazmeier sogar der 19:19-Ausgleich: das erste Remis bis dahin überhaupt. Rund fünf Minuten, bis zum 23:23 in der 43. Minute, konnte die Schurr-Sieben mithalten, dann mussten die Hausherren wieder abreisen lassen. Egal was die Schurr-Sieben versuchte, weder in der Offensive noch in der Defensive gelang es den Blauen, den richtigen Zugriff zu finden.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-3. Liga: SV Kornwestheim: Gegner verlangt den Lurchis alles ab – doch die gewinnen trotzdem

Handball-3. Liga: SV Kornwestheim Gegner verlangt den Lurchis alles ab – doch die gewinnen trotzdem

Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim ringen die HG Oftersheim/Schwetzingen in einem wahren Geduldsspiel mit 33:28 (17:14) nieder. Der Spielmacher glänzt trotz Verletzung.

Selbst zwei Paraden in Folge von Torhüter Jan Tinti konnten die Hausherren nicht nutzen. Lediglich Luke Kaysen verwandelte noch einmal zum 29:30-Rückstand in der 55. Minute. Die Gäste aus Bittenfeld hatten sich mittlerweile als Underdog jedoch in einen Rausch gespielt und waren nicht mehr zu stoppen. Bei den Kornwestheimern hingegen wollten die Treffer nicht in den gegnerischen Kasten. Allein eine Handvoll Lattentreffer verzeichneten die Blauen am Ende.

Die Zweitbesetzung des Handball-Bundesligisten hatte damit kein Problem, die Begegnung am Ende für sich zu entscheiden. Nach 60 Spielminuten mussten sich die Kornwestheimer mit 32:34 Toren geschlagen geben. „Wir waren zu undiszipliniert und haben einfach sehr viele Fehler gemacht“, zog der Cheftrainer Fazit. Und Bittenfelds Coach Alexander Heib sprach in der anschließenden Pressekonferenz von mehr Spielglück aufseiten seines Teams. Linksaußen Marco Lantella, der mit acht Feldtoren letztendlich bester Feldtorschütze der Kornwestheimer war, sagte: „Wir haben alles reingeworfen, aber es hat einfach nicht gereicht. Das müssen wir nächste Woche besser machen.“ An diesem Abend sollte es für die Hausherren einfach nicht sein.

SV Kornwestheim: Henke, J. Tinti – Reu, Kägler, Luithardt, Keil, Kazmeier (10/4), C.Tinti (3), Lanig (1), Lantella (8), Kaysen (5), Döll (2), Joneleit (3)

Weitere Themen

Regionalliga Südwest: Das Gesicht des Traumstarts ist zurück

Regionalliga Südwest Das Gesicht des Traumstarts ist zurück

Sich ausruhen auf dem Geleisteten war noch nie das Ding von Freibergs Mittelfeldspieler Marius Köhl. Vor dem Topspiel bei Steinbach Haiger fordert er mehr Mut und Wille.
Von Elke Rutschmann
Fußball-Bezirksliga: Der SV Pattonville zieht die Reißleine – Trainer Michael Felix ist raus

Fußball-Bezirksliga Der SV Pattonville zieht die Reißleine – Trainer Michael Felix ist raus

Nach der sechsten Niederlage in dieser Saison gehen der Fußball-Bezirksligist und der Coach nach nur zehn Monaten getrennte Wege. Die drei Nachfolger bleiben nur übergangsweise.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Verbandsliga: Trefferquote macht Unterschied – Habo SG verliert das Derby

Handball-Verbandsliga Trefferquote macht Unterschied – Habo SG verliert das Derby

Die SG Schozach-Bottwartal II entscheidet das Verbandsliga-Derby der Frauen gegen die Habo SG mit 34:27 (15:11) für sich.
Von Melanie Bürkle
Handball: Habo SG, Team Neckar: Keine Punkte in Verbandsliga-Duellen in Baden

Handball: Habo SG, Team Neckar Keine Punkte in Verbandsliga-Duellen in Baden

Die Männer der Habo SG und vom Team Neckar unterliegen in St. Leon-Rot und Wiesloch.
Von Melanie Bürlke
Handball-3. Liga: Frauen der SG Schozach-Bottwartal machen den Sack nicht zu

Handball-3. Liga Frauen der SG Schozach-Bottwartal machen den Sack nicht zu

Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal müssen sich beim TSV  Ismaning mit einem Punkt zufrieden geben. Der Aufsteiger verteidigt hartnäckig.
Von Melanie Bürkle
Handball-Oberliga: Dramatik pur – Männer der SG Schozach-Bottwartal holen einen Punkt

Handball-Oberliga Dramatik pur – Männer der SG Schozach-Bottwartal holen einen Punkt

Den Oberliga-Männern der SG Schozach-Bottwartal gelingt in Bönnigheim eine Aufholjagd – gewinnen aber dennoch nicht.
Von Melanie Bürkle
Fußball Regionalliga: Wer übernimmt gegen Homburg die Chefrolle?

Fußball Regionalliga Wer übernimmt gegen Homburg die Chefrolle?

Nach dem Platzverweis von Marco Kehl-Gomez beim 1:1 gegen die Stuttgarter Kickers fehlt der Kapitän am Samstag gegen Homburg. Freibergs Verantwortliche hadern mit der Roten Karte.
Von Elke Rutschmann
Ringen: RSV Benningen: Erster Heimsieg – Benninger Ringer bezwingen Meimsheim

Ringen: RSV Benningen Erster Heimsieg – Benninger Ringer bezwingen Meimsheim

Die RSV-Riege ist nach dem 21:11 nun Tabellendritter. Der Sieg stand im ersten Heimkampf der Saison nach starken Leistungen bereits vorzeitig fest.
Von Hans-Michael Raiser
Kreisliga A 1 Enz/Murr: Murr behauptet sich in engem Spiel in Erdmannhausen

Kreisliga A 1 Enz/Murr Murr behauptet sich in engem Spiel in Erdmannhausen

Der GSV
Pleidelsheim II holt erstmals drei Punkte, während der TSV 1899 Benningen weiter sieglos bleibt. Affalterbach schlägt Höpfigheim.
Von Marek Lantz
Handball 3. Liga Frauen: Defensivpaket Schlüssel für Erfolg der Walter-Sieben

Handball 3. Liga Frauen Defensivpaket Schlüssel für Erfolg der Walter-Sieben

Erster Heimsieg für die Drittliga-Frauen der SG Schozach Bottwartal beim 34:25 (19:11) gegen die HSG St. Leon/Reilingen.
Von Melanie Bürkle
Weitere Artikel zu Dritte Liga
 