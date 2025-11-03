SGSB-Frauen verbessern sich auf Rang sieben. Die Oberliga-Herren der SG Schozach-Bottwartal hingegen sind ohne Training chancenlos in Wolfschlugen.
03.11.2025 - 21:42 Uhr
Was für ein Wochenende für die SG Schozach Bottwartal - mit zwei völlig unterschiedlichen Ergebnissen: Während die Oberliga-Herren am Samstagabend beim TV Wolfschlugen eine deutliche 31:43 (11:23)-Niederlage kassierten, feierten die Drittliga-Frauen am Tag davor beim HC Erlangen einen hart erkämpften 42:40 (22:22) - Auswärtssieg.