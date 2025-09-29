Die Drittliga-Frauen der SG Schozach Bottwartal konnten am Sonntagabend unter dem Langhans einen deutlichen 34:25 (19:11)-Heimerfolg gegen die HSG St. Leon/Reilingen feiern. „Das tat wirklich richtig gut“, sagte SGSB-Coach Michael Walter erleichtert. Mit allen Mitteln zwei Punkte einheimsen, das hatten sich die Beilsteinerinnen vorgenommen. Und das hat die Mannschaft am Sonntagabend in der Langhanshalle schlussendlich auch erfolgreich umgesetzt. Die Gastgeberinnen starteten gelungen in die Begegnung. Nach fünf Minuten netzte Hannah Hönig bereits zur 5:2-Führung ein. Vor allem in der Defensivarbeit zeigte die Sieben um Trainer Walter von Beginn an die nötige Konsequenz, Härte und Stabilität.

Die SGSB-Sieben bekam die torgefährliche HSG-Rückraumakteurin Samira Schulz sehr gut in den Griff und kontrollierte ihr Spielverhalten. Auch die starke Linksaußen Annika Rimpf ließen die Beilsteinerinnen über die gesamte Partie nicht wirklich zum Zug kommen. Nicht nur, weil Aylin Bornhardt und Carlotta Hees im Mittelblock durchweg starke Arbeit leisteten, auch Torhüterin Samia Hornung – die erstmalig bei einem Drittligaspiel auf der Platte stand - lieferte in ihrem Kasten einige richtig tolle Paraden. Das Gesamtpaket funktionierte somit und die Defensive der Walter-Sieben war für die Gäste kaum zu durchdringen. „Die Abwehr stand einfach super“, sagte auch der Cheftrainer erfreut.

Frauen nehmen sich nur kurze Schwächephase

Über ein 10:6 (16. Minute), ein 13:9 (21. Minute) und einem daraufhin folgenden 5:0-Torelauf zum 18:9 in der 29. Minute erkämpften sich die Hausherrinnen einen sehr komfortablen Vorsprung zu Halbzeit. Mit einem 19:11 auf der Anzeigetafel ging es also zum Verschnaufen in die Kabinen.

In der zweiten Spielhälfte hatten die Gastgeberinnen dann eine kurze Schwächephase. Zwischen der 35. und 40. Minute leisteten sie sich zu viele Fehlpässe und vergaben zu viele Chancen. Damit holten die Gäste aus St. Leon/Reilingen ebenfalls mit einem 5:0-Torelauf auf und verkürzten auf ein 23:18. Doch die Walter-Sieben fand schnell wieder in die Spur. Die Gastgeberinnen arbeiteten wieder konsequent weiter, erzielten zahlreiche Treffer über die erste und zweite Welle. In der 45. Minute leuchtete bereits wieder eine 26:19-Führung auf. Über schnellen Tempo-Handball und einen weiteren 4:0-Lauf vergrößerten die Schozach-Frauen wieder auf 30:19 zu Beginn der Crunch-Time. Damit hatten sie den Sieg vorzeitig in der Tasche. Auch wenn im Angriff der eine Ball zu viel verloren ging, so hatte die Walter-Sieben die Partie im Griff.

Fast gesamtes Team trägt sich in Torschützenliste ein

Mit einem deutlichen 34:25–Endstand sicherten sich die Drittliga-Frauen die ersten beiden Punkte der noch jungen Saison. „Ja, wir haben immer noch zu viele Bälle weggeworfen, aber ich bin dennoch sehr zufrieden mit der Leistung“, zog Michael Walter sein Fazit. Der Coach zeigte sich auch sehr erfreut, dass sich nahezu die gesamte Mannschaft in die Torschützenliste eintrug.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Hornung, Krause – Hönig (8/1), Siebert (1), Fiederer (1), Beh, Hees (3), Hofer (5/1), Bornhardt (6), Thierer (1), Dierolf (2), Räuchle, Christel (1), Loehnig R. (2), Loehnig L. (4).