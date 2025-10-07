 
Handball-3. Liga Frauen der SG Schozach-Bottwartal machen den Sack nicht zu

1
Aylin Bornhardt traf vier Mal. Foto: Archiv (avanti)

Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal müssen sich beim TSV  Ismaning mit einem Punkt zufrieden geben. Der Aufsteiger verteidigt hartnäckig.

Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal sicherten sich am Samstag beim TSV Ismaning letztendlich ein 29:29 (15:17)-Remis. Mangelnde Chancenverwertung und zu viele technische Fehler vor allem in der ersten Spielhälfte machten es dem Team von Trainer Michael Walter schwer, der Begegnung in der Isarena den eigenen Stempel aufzudrücken. „Wir hatten es in der Hand und haben es vergeben“, sagte der Trainer nach der Partie enttäuscht.

 

Bereits die Anfangsphase gestaltete sich zäh für die SGSB. Erst nach sechs Minuten gelang den Beilsteinerinnen der 1:1-Ausgleich, zur 15. Minute folgte das 7:7. Doch die Schozach-Frauen taten sich sichtlich schwer gegen die Isar Devils. Zu häufig unterliefen ihnen technische Fehler, Tormöglichkeiten wurden ausgelassen und freie Würfe verschenkt. Das SGSB-Team bekam keinen Zugriff auf das Spiel. „Wir haben es da wirklich schlecht gespielt“, zog der Coach den Kopf schüttelnd sein Fazit. Die zwei Tore Rückstand zur Halbzeit waren demzufolge eher schmeichelhaft. Mit einem 15:17 ging es in die Kabine.

In der zweiten Hälfte änderte sich allerdings nicht allzu viel. Die Defensive deckte zwar nahezu perfekt, in der Offensive lief es jedoch weiterhin nicht rund. Paula Hofer, die mit insgesamt zehn Treffern beste Torschützin des Abends wurde, erzielte zunächst den 16:17-Anschluss, dann den 18:18-Ausgleich – und sogar die 19:18-Führung. Doch sobald die Beilsteinerinnen eine Chance ausließen, waren die Gastgeberinnen wieder da.

Nach einem 23:23 (47.) gelang der Walter-Sieben, sich bis zur 50. Minute mit einem 4:0-Lauf auf eine gelungene 27:23-Führung abzusetzen. Doch anstatt zu Beginn der Crunch-Time den Sack endlich zuzumachen, vergaben die SGSB-Frauen diese Gelegenheit. Der Aufsteiger von der Isar legte in Folge mit vier Treffern zum erneuten Ausgleich nach. So zeigte die Anzeigetafel zur 55. Minute wieder ein 27:27 an.

Erste Auswärtspartie endet unentschieden

Auch in den finalen Schlusssekunden gelang es den Frauen der SG Schozach-Bottwartal trotz Ballbesitz nicht mehr, den Siegtreffer einzunetzen. So mussten sich die Beilsteinerinnen in ihrer ersten Auswärtspartie mit einem 29:29-Unentschieden und lediglich einem Punkt zufrieden geben.

„Wir haben das Spiel oft genug in der Hand gehabt und nichts daraus gemacht“, zog der SGSB-Coach sein Fazit. Michael Walter zeigte sich ein wenig enttäuscht über den verlorenen Punkt, fand aber auch lobende Worte: „Die Abwehr und auch Hanna Krause im Tor waren wirklich top.“

Nachholspiel gegen TuS Schutterwald terminiert

Das Nachholspiel gegen TuS Schutterwald findet nun am Freitag, 17. Oktober statt. Die Anwurfzeit wird noch bekannt gegeben.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Krause – Vogel, Siebert (1), Hees, Hofer (10), Bornhardt (4), Dierolf (2), Räuchle (1), Christel (1), R. Loehnig (4/1), L. Loehnig (5).

