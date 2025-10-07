Handball-3. Liga Frauen der SG Schozach-Bottwartal machen den Sack nicht zu
Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal müssen sich beim TSV Ismaning mit einem Punkt zufrieden geben. Der Aufsteiger verteidigt hartnäckig.
Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal sicherten sich am Samstag beim TSV Ismaning letztendlich ein 29:29 (15:17)-Remis. Mangelnde Chancenverwertung und zu viele technische Fehler vor allem in der ersten Spielhälfte machten es dem Team von Trainer Michael Walter schwer, der Begegnung in der Isarena den eigenen Stempel aufzudrücken. „Wir hatten es in der Hand und haben es vergeben“, sagte der Trainer nach der Partie enttäuscht.