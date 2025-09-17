 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nicht treffsicher genug

Handball-3. Liga Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nicht treffsicher genug

Handball-3. Liga: Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nicht treffsicher genug
1
Die Verteidigung der TSG Ketsch in rot war zu stark für die schwache Offensive der SG Schozach-Bottwartal. Foto: Melanie Bürkle

Eine deutliche Niederlage der Frauen der SG Schozach-Bottwartal gegen Zweitligaabsteiger TSG Ketsch vermiest den Saisonstart in die 3. Liga Süd.

Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal mussten am Samstagabend zum Saisonauftakt in der 3. Liga Süd eine deutliche Heimniederlage gegen die TSG Ketsch hinnehmen. Vor fast 400 Zuschauern unterlagen die Beilsteinerinnen in der Langhanshalle mit 17:28 (10:15). Trotz einer engagierten Leistung, besonders in der Anfangsphase, erwies sich der Zweitligaabsteiger aus Ketsch als zu stark. Über 60 Minuten gelang es den SGSB-Frauen nicht, genügend Torchancen zu nutzen. Dadurch konnte sich der Favorit – trotz eigener Fehler – am Ende klar behaupten.

 

Dass es eine Mammutaufgabe werden würde, war von vornherein klar. Dass jedoch nur 17 Treffer für die SGSB auf der Anzeigetafel standen, war enttäuschend. Vor allem in der zweiten Hälfte gelangen den Gastgeberinnen lediglich sieben Tore. „Ja, wir haben zu viele Bälle verworfen“, sagte Cheftrainer Michael Walter und weiß: „Damit kommen wir in dieser Liga nicht weit.“ Dennoch will Walter den Kopf nicht in den Sand stecken: „Ich glaube, wir wissen, woran es liegt. Das können wir nun ändern.“

Guter Start mit Überzahl-Offensive

Zu Beginn sah es zunächst gar nicht schlecht aus. Die Walter-Sieben startete direkt mit einem Sieben-gegen-sechs-Angriffsspiel in die Partie und setzte die Gegnerinnen dank der Überzahl früh unter Druck. Nach 35 Sekunden traf Sophie Räuchle zum 1:0, kurz darauf erhöhte Carlotta Hees auf 2:1. Zwei weitere Male netzte Paula Hofer ein. So stand es in der 5. Minute 4:4. Die Halle war laut, doch die Kurpfalz Bären der TSG ließen sich nicht aus dem Konzept bringen.

Mit schnellen Kontern fanden die Gäste ins Spiel. Bis zur 10. Minute mussten die Beilsteinerinnen einen 4:7-Rückstand hinnehmen. Danach übernahmen die Bären zunehmend die Kontrolle. Schritt für Schritt setzten sie sich ab.

Zwar hielt das SGSB-Team zunächst mit Treffern von Hannah Hönig dagegen, konnte den Rückstand bis zur 20. Minute aber nur mit Mühe in Grenzen halten. Mittlerweile hatte Coach Walter wieder auf ein Sechs-gegen-sechs umgestellt, doch nun fehlte es an Treffsicherheit. Vor allem die Außenspielerinnen vergaben zu häufig. So ging es mit einem 10:15-Rückstand in die Pause.

SGSB-Frauen haben Schwierigkeiten im Angriff

In der zweiten Hälfte wurden die Schwierigkeiten im Angriff der SGSB-Frauen immer deutlicher. Zwar machten sich die Kurpfalz Bären durch eigene Fehler gelegentlich das Leben schwer, dennoch ließen sie nichts mehr anbrennen und spielten ihre Angriffe geduldig und effizient zu Ende. Immer wieder war es TSG-Akteurin Sara Goudarzi, die aus dem Rückraum erfolgreich abschloss.

Ein Knackpunkt war die Phase zwischen der 35. und 45. Minute: Während die SGSB mehrere gute Chancen liegen ließ, zogen die Gäste Tor um Tor davon. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Lisa Loehnig erschwerte die Situation zusätzlich. Beim Stand von 14:23 in der 50. Minute war die Partie endgültig entschieden. In der Schlussphase ließen die Bären nichts mehr zu, und die SGSB-Frauen mussten ihre erste Heimniederlage mit 17:28 hinnehmen. „Ich bin dennoch stolz, dass die Mädels bis zum Ende gut gekämpft haben“, sagte Trainer Michael Walter. Nun bleiben dem Team zwei Wochen Zeit, um zu arbeiten und Dinge zu verändern.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Hornung – Hönig (5/1), Fiederer (2), Beh (1), Hees (1), Hofer (4), Bornhardt (2/1), Thierer, Dierolf, Räuchle (1), Christel (1), Loehnig R., Loehnig L.

Weitere Themen

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: FC Marbach zeigt Moral – belohnt sich aber nicht

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr FC Marbach zeigt Moral – belohnt sich aber nicht

Der FC Marbach unterliegt zum dritten Mal in Folge: Die Aufholjagd gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II kommt zu spät. Der Endspurt der Gastgeber kommt zu spät.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach will die Klatsche hinter sich lassen

Der FC Marbach will nach der 0:8-Pleite gegen Münsingen zuhause gegen Bietigheim drei Punkte. Der Trainer fordert eine Wagenburgmentalität.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Nach langer Pause folgen Hammer-Wochen für den SV Kornwestheim

Fußball-Bezirksliga Nach langer Pause folgen Hammer-Wochen für den SV Kornwestheim

Die Fußballer des SV Kornwetheim treffen auf den AKV Ludwigsburg. Auch der SV Pattonville hat einen gefährlichen Aufsteiger zu Gast.
Von Marius Gschwendtner
Handball-3. Liga: Der SV Kornwestheim will ein Signal senden

Handball-3. Liga Der SV Kornwestheim will ein Signal senden

Endlich Heimauftakt: Die Handballer des SV Salamander Kornwestheim empfangen nach dem Wasserschaden in der Sporthalle Ost jetzt den Regionalliga-Aufsteiger SG Köndringen/Teningen.
Von Melanie Bürkle
Hockey am Fuchshof: Felix Mayer kehrt vom VfB Stuttgart zum HC Ludwigsburg zurück

Hockey am Fuchshof Felix Mayer kehrt vom VfB Stuttgart zum HC Ludwigsburg zurück

Der 32-Jährige übernimmt als Trainer beim Hockeyclub zwei Jugendteams und kümmert sich um die Mitgliedergewinnung. Zudem trägt er auch selbst wieder das HCL-Trikot.
Von Marius Gschwendtner
Handball: Habo SG: Buffalos rüsten mit Ex-Bundesliga-Profi auf

Handball: Habo SG Buffalos rüsten mit Ex-Bundesliga-Profi auf

Florian von Gruchalla läuft in der kommenden Saison für den Verbandsligisten Handballregion Bottwar SG auf. Trotz Verletzungen und Urlauben hofft Trainer Jan Diller auf Fortschritte.
Von Melanie Bürkle
Landesliga Württemberg: Schlechtes Omen: In Rutesheim hat Pleidelsheim zuletzt stets verloren

Landesliga Württemberg Schlechtes Omen: In Rutesheim hat Pleidelsheim zuletzt stets verloren

Landesliga-Schlusslicht GSV Pleidelsheim will bei Tabellenführer SKV Rutesheim endlich in die Spur kommen.
Von Simon David
World Transplant Games: Die Medaillenkönigin von Dresden

World Transplant Games Die Medaillenkönigin von Dresden

Bei den World Transplant Games wird Team Deutschland Zweiter im Medaillenspiegel. Alexandra Funk steuert sechs Mal, Peter Rode vier Mal Edelmetall bei.
Von Elke Rutschmann
Wasserschaden Sporthalle Ost: Ursache für Wassereintritt in der Sporthalle Ost bleibt Mysterium

Wasserschaden Sporthalle Ost Ursache für Wassereintritt in der Sporthalle Ost bleibt Mysterium

Experten der Stadt Kornwestheim fahnden weiter nach dem Grund für das Leck in der Sporthalle Ost. Das Ausweichen in die Rechberghalle ist für das Drittligateam des SVK suboptimal.
Von Melanie Bürkle
Senioren-Hockey-EM in Ludwigsburg: England dominiert – Deutschland holt Silber

Senioren-Hockey-EM in Ludwigsburg England dominiert – Deutschland holt Silber

Zehn Tage lang war Ludwigsburg das Zentrum des Senioren-Hockeys. Spieler aus Europa und Übersee kämpften um Titel – und erlebten die Barockstadt von ihrer besten Seite.
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu Dritte Liga
 