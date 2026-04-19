Handball – 3. Liga Happy-End für Simon Hablizel bleibt aus
Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen verlieren ihr letztes Saisonspiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach mit 27:32 und beenden die Runde auf Platz vier.
Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen verlieren ihr letztes Saisonspiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach mit 27:32 und beenden die Runde auf Platz vier.
Das hatten sich die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen anders vorgestellt. Die Wolfschlugenerinnen verloren das letzte Saisonspiel beim Siebten SG Kappelwindeck/Steinbach mit 27:32 (13:15) und landeten am Ende auf Platz vier.