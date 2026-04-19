Handball – 3. Liga: Happy-End für Simon Hablizel bleibt aus

Das hatten sich die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen anders vorgestellt. Die Wolfschlugenerinnen verloren das letzte Saisonspiel beim Siebten SG Kappelwindeck/Steinbach mit 27:32 (13:15) und landeten am Ende auf Platz vier.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Verbandsliga TV Reichenbach entscheidet Derby in Denkendorf nach der Pause Die Verbandsliga-Handballer des TSV Denkendorf verlieren das Derby gegen den TV Reichenbach mit 32:35 und finden vor allem gegen dessen Angriffsspiel zu wenig Lösungen. „Wären gerne Zweiter geworden“ „Wir haben verdient verloren und einfach nicht unser Spiel durchgezogen. Vor allem SG-Spielerin Desire Kolasinac, die 13 Tore erzielt hat, haben wir nicht in den Griff bekommen – und unsere Abschlüsse waren nicht gut genug“, sagte der nach der Runde scheidende TSV-Coach Simon Hablizel, der sich freilich einen schöneren Abschied vorgestellt hatte: „Platz vier sieht nun mies aus, wir wären gerne Zweiter geworden. Daher überwiegt gerade die Enttäuschung, aber ich blicke dennoch auf zwei schöne Jahre in Wolfschlugen zurück.“

Enttäuschte Wolfschlugenerinnen

Nach dem 13:15-Rückstand zur Pause schafften es die Wolfschlugenerinnen nicht mehr, das Ergebnis zu ihren Gunsten zu drehen. Die SG zog dagegen bis zur 48. Minute auf 27:19 davon, ehe der TSV noch einmal eine Schlussoffensive startete, die jedoch nichts mehr Zählbares einbrachte.

„Wir machen uns dennoch einen schönen Abend und gehen noch zusammen essen. Und dann steht noch unsere Abschlussfahrt nach Mallorca an“, erzählte Hablizel.

TSV Wolfschlugen: Thiemann, Schmied, Grebe; Aurenz, Weisser (1), Wurster (2), Blessing (3/1), Wohnus (11), Braune, Kühnel (2), Oral (4), Allgaier (1), Kaupp (3/1).