 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Happy-End für Simon Hablizel bleibt aus

Handball – 3. Liga Happy-End für Simon Hablizel bleibt aus

Handball – 3. Liga: Happy-End für Simon Hablizel bleibt aus
1
Wolfschlugens Maike Wohnus erzielt elf Tore, kann ihr Team aber nicht zum Sieg führen. Foto: Robin Rudel

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen verlieren ihr letztes Saisonspiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach mit 27:32 und beenden die Runde auf Platz vier.

Reporter: Robin Kern (rob)

Das hatten sich die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen anders vorgestellt. Die Wolfschlugenerinnen verloren das letzte Saisonspiel beim Siebten SG Kappelwindeck/Steinbach mit 27:32 (13:15) und landeten am Ende auf Platz vier.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach entscheidet Derby in Denkendorf nach der Pause

Handball – Verbandsliga TV Reichenbach entscheidet Derby in Denkendorf nach der Pause

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Denkendorf verlieren das Derby gegen den TV Reichenbach mit 32:35 und finden vor allem gegen dessen Angriffsspiel zu wenig Lösungen.

„Wären gerne Zweiter geworden“

„Wir haben verdient verloren und einfach nicht unser Spiel durchgezogen. Vor allem SG-Spielerin Desire Kolasinac, die 13 Tore erzielt hat, haben wir nicht in den Griff bekommen – und unsere Abschlüsse waren nicht gut genug“, sagte der nach der Runde scheidende TSV-Coach Simon Hablizel, der sich freilich einen schöneren Abschied vorgestellt hatte: „Platz vier sieht nun mies aus, wir wären gerne Zweiter geworden. Daher überwiegt gerade die Enttäuschung, aber ich blicke dennoch auf zwei schöne Jahre in Wolfschlugen zurück.“

Enttäuschte Wolfschlugenerinnen

Nach dem 13:15-Rückstand zur Pause schafften es die Wolfschlugenerinnen nicht mehr, das Ergebnis zu ihren Gunsten zu drehen. Die SG zog dagegen bis zur 48. Minute auf 27:19 davon, ehe der TSV noch einmal eine Schlussoffensive startete, die jedoch nichts mehr Zählbares einbrachte.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Oberliga: TSV Wolfschlugen verteidigt Rang zwei

Handball – Oberliga TSV Wolfschlugen verteidigt Rang zwei

Die Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen holen einen 37:28-Sieg gegen den Vorletzten. Indes kassieren die Frauen des TSV Denkendorf spät den Ausgleich.

„Wir machen uns dennoch einen schönen Abend und gehen noch zusammen essen. Und dann steht noch unsere Abschlussfahrt nach Mallorca an“, erzählte Hablizel.

TSV Wolfschlugen: Thiemann, Schmied, Grebe; Aurenz, Weisser (1), Wurster (2), Blessing (3/1), Wohnus (11), Braune, Kühnel (2), Oral (4), Allgaier (1), Kaupp (3/1).

Weitere Themen

Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau findet neuen Coach – Markus Stotz übernimmt zur neuen Saison

Handball – Verbandsliga TSV Deizisau findet neuen Coach – Markus Stotz übernimmt zur neuen Saison

Die Handballer des TSV Deizisau präsentieren in Markus Stotz ihren neuen Trainer für die kommende Saison. Die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn festigen derweil Platz zwei.
Von Robin Kern
Fußball – Landesliga: TSV Köngen verliert die Tabellenführung

Fußball – Landesliga TSV Köngen verliert die Tabellenführung

Die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen unterliegen beim TSV Ehningen mit 3:6 und rutschen nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen auf Rang zwei ab.
Von rob
Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen verschafft sich gute Ausgangslage im Viertelfinale

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen verschafft sich gute Ausgangslage im Viertelfinale

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen das Viertelfinal-Hinspiel der Playoffs der Finalrunde im Sportbad Neckarpark gegen den Uerdinger SV 08 mit 22:17.
Von Robin Kern
Fußball – Verbandsliga: „Die gewisse Lockerheit ist wieder da“ – FCE feiert dritten Sieg in Serie

Fußball – Verbandsliga „Die gewisse Lockerheit ist wieder da“ – FCE feiert dritten Sieg in Serie

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen bezwingen den Vierten Sf Dorfmerkingen mit 1:0 – und machen einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Abstieg.
Von Robin Kern
Handball – Vorschau: Endspurt, Neustart und Derbytime

Handball – Vorschau Endspurt, Neustart und Derbytime

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach freuen sich auf „ein richtig geiles Spiel“. Beim Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn blickt man optimistisch nach vorne.
Von Robin Kern
Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen verpflichtet zwei neue Spieler

Handball – 3. Liga TSV Neuhausen verpflichtet zwei neue Spieler

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen treiben ihre Kaderplanung voran – und die Frauen des TSV Wolfschlugen möchten indes einen schönen Saisonabschluss feiern.
Von Robin Kern
Wasserball – 2. Bundesliga: SSVE-Männer gehen mit „Bauchschmerzen“ in die Playoffs

Wasserball – 2. Bundesliga SSVE-Männer gehen mit „Bauchschmerzen“ in die Playoffs

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen empfangen im Hinspiel des Play-off-Viertelfinales den Uerdinger SV.
Von Robin Kern
Fußball – Bezirkspokal: TSV Wernau steht im Halbfinale

Fußball – Bezirkspokal TSV Wernau steht im Halbfinale

Die Kreisliga-A-Fußballer setzen sich im Bezirkspokal in Kirchheim im Elfmeterschießen durch, Bezirksligist TSV Berkheim scheidet aus.
Von sip
Handball – Trainersuche: Der Nachwuchs- und der Zeitfaktor

Handball – Trainersuche Der Nachwuchs- und der Zeitfaktor

Warum sich einige Handballclubs schwer tun, einen Trainer zu finden. Der Verbandsligist TSV Deizisau zumindest ist mittlerweile sehr weit.
Von Sigor Paesler
EZ-Fußballpokal 2026: Von Ruit soll ein Aufbruch ausgehen

EZ-Fußballpokal 2026 Von Ruit soll ein Aufbruch ausgehen

Das Teilnehmerfeld des 47. EZ-Fußballpokals in Ruit steht. Der FV Plochingen will erst den Klassenverbleib schaffen und dann den Titel verteidigen.
Von Sigor Paesler
Weitere Artikel zu Dritte Liga Saisonende
 
 