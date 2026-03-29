Handball – 3. Liga Kleiner Dämpfer für den TSV Neuhausen
Handball-Drittligist TSV Neuhausen verliert beim Sechsten SG Pforzheim/Eutingen mit 21:30.
Handball-Drittligist TSV Neuhausen verliert beim Sechsten SG Pforzheim/Eutingen mit 21:30.
Nach zuletzt zwei Siegen kassierte der Handball-Drittligist TSV Neuhausen wieder eine Niederlage. Im Auswärtsspiel beim Sechsten SG Pforzheim/Eutingen unterlagen die Neuhausener deutlich mit 21:30 (12:13). Damit fand die kleine Erfolgsserie der Maddogs ein Ende.