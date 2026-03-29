Handball – 3. Liga: Kleiner Dämpfer für den TSV Neuhausen

Nach zuletzt zwei Siegen kassierte der Handball-Drittligist TSV Neuhausen wieder eine Niederlage. Im Auswärtsspiel beim Sechsten SG Pforzheim/Eutingen unterlagen die Neuhausener deutlich mit 21:30 (12:13). Damit fand die kleine Erfolgsserie der Maddogs ein Ende.

Neuhausen hält bis zur Pause gut mit Von Beginn an tat sich Neuhausen schwer, ins Spiel zu finden. Die Handballer der SG traten konzentriert auf, nutzten ihre Chancen konsequent und setzten sich früh ab. Zwar versuchte Neuhausen, den Anschluss zu halten, doch fehlte es sowohl in der Defensive an Stabilität als auch im Angriff an Durchschlagskraft. Immer wieder scheiterten die Neuhausener an der gegnerischen Abwehr – oder ließen klare Möglichkeiten ungenutzt. Bis zur Pause kämpfte sich der TSV aber auf 12:13 heran und die Fans machten sich berechtigte Hoffnungen, dass im zweiten Spielabschnitt doch noch mehr gehen könnte.

Im weiteren Spielverlauf gelang es den Maddogs aber nicht mehr, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Stattdessen baute die SG ihren Vorsprung kontinuierlich aus und ließ keinen Zweifel am Heimsieg aufkommen. Am Ende leuchtete eine deutliche 21:30-Niederlage für die Neuhausener auf der Anzeigetafel.

Maddogs treffen am 10. April auf Pfullingen

In der Tabelle rutschen die Neuhausener damit ins Mittelfeld ab und belegen derzeit den 9. Platz. Angesichts von noch fünf ausstehenden Partien bleibt jedoch genügend Zeit, um weitere Punkte zu sammeln. Entscheidend wird sein, dass die Maddogs im kommenden Spiel am Freitag, 10. April, zu Hause gegen den VfL Pfullingen die richtige Reaktion auf diese Niederlage zeigen.

TSV Neuhausen: Prauß, Hamann; Pol (1), Julien Sprößig (1), Marlin Sprößig, Haag (1), Grundler(4), Reinhardt (4), Baumann, Sommer, Fischer (6/2), Sahin, Keppeler (3/1), Kosak (1).