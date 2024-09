Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim haben sich am Samstagabend mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den 44:30 (20:15)-Auswärtssieg beim Aufsteiger SV Plauen-Oberlosa 04 geholt. In Spielhälfte zwei gelang es den Lurchis den Gastgeber zunehmend zu Fehlern zu zwingen. Mit einer verdienten 14-Tore-Führung sicherten sich die Blauen die nächsten zwei Punkte auf dem Konto.

Wirklich gut gestartet war der Tag für die Akteure des SV Kornwestheim nicht. Routinier Fabian Kugel musste aufgrund einer Mittelohrentzündung absagen. Dann gab es Probleme mit dem bestellten Mannschaftsbus. Doch die Spieler ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und legten bei in Plauen einen überzeugenden Start hin. Die Abwehr der Vogtländer zeigte sich zunächst sehr aufmerksam. Jan Reusch durchbrach die Defensive des Gastgebers erst in der 3. Minute als erster Kornwestheimer und machte das 1:1 klar. Keine 60 Sekunden später legte Tim Zeppmeisel zur ersten Führung der Lurchis zum 2:1 nach. Schnell hatte das Team bemerkt, dass die Spielwege über die Außen besser funktionierten, um Treffer zu landen.

Fünf-Tore-Vorsprung für Kornwestheim zur Pause

Nichtsdestotrotz, auch Plauens Torwart Max Mohs war von Beginn an voll im Spiel. Der Keeper schnappte den einen oder anderen freien Wurf der Blauen weg. Doch SVK-Torhüter Niko Henke stand dem ehemaligen Zweitligisten in nichts nach. Nach gut zehn Minuten hatten beide Schlussmänner vier Paraden abgeliefert. Und Henke blieb am Ball. Wenn es der Kornwestheimer Mauer nicht gelang die Akteure aus Plauen zu stoppen, so war Henke da. Dadurch konnten sich die Lurchis auf 10:7 absetzen.

Die offene 3-2-1-Abwehr der Salamanderstädter und das hohe Tempo, dass die Blauen hielten, gefiel den Gastgebern nicht. Die Hausherren konnten auch ein zweimaliges Überzahlspiel nicht nutzen, um wieder heranzukommen und schlossen zu hastig ab. Das Team von Trainer Alexander Schurr nutze jeden Fehler rigoros aus und bestrafte den Aufsteiger mit weiteren Treffern. Marco Lantella erhöhte die Führung kurz vor der Pause erstmalig auf sechs Tore und ein 20:14. Die Vogtländer konnten noch zum 20:15 - Halbzeitstand verkürzen.

In Spielhälfte zwei legten die Lurchis sofort nach. Felix Kazmeier verwandelte schließlich trocken zur ersten acht Tore Führung (25:17). Finn Joneleit hämmerte mit einem Schlagwurf zum 31:21 rein und brachte erstmalig zehn Tore Abstand zwischen die Hausherren und die Lurchis. Dem Aufsteiger aus Plauen gelang es nicht mehr Paroli zu bieten. Lantella, Reusch, Zeppmeisel aber auch Neuzugang Florian Taafel tüteten weiter ein. Die Unsicherheiten auf Seiten des Gastgebers wurden weiter erhöht und deren Sieben gegen Sechs-Spiel war nicht von Erfolg gekrönt. Die eingespielte Schurr-Sieben machte glänzte mit der Drittliga-Erfahrung.

Youngster der Lurchis kommen zum Einsatz

Auch der eine Viertelstunde vor Spielende eingewechselte Torhüter Jan David lieferte ebenfalls noch Paraden. Schurr schickte den gesamten Nachwuchs auf die Platte. Neben Toni Luithard und Paul Schreiner kam auch Din Mekic zum Einsatz.„Das hat mich sehr gefreut“, sagte der Coach. Mekic verhalf mit seinen Pässen Lantella zu zwei Treffern. Marvin Bahmann machte das 43:30 klar und Jan David schloss die Begegnung mit seinem Treffer ins leere Tor der Vogtländer zum 44:30 ab. „Die Abwehr war heute sehr gut und Niko Henke einfach brillant“, zog Alexander Schurr Resümee und freute sich über die gelungene Mannschaftsleistung.

SV Kornwestheim: David/Henke – Reusch (3), Taafel (2), Keil (1), Zeppmeisel (5), Kazmeier (10/5), Lanig (2), Lantella (12), Schreiner, Luithard, Döll, Mekic, Bahmann (2), Joneleit (6).