Der erste Heimsieg soll her. Die Männer des SV Kornwestheim wollen am Samstagabend in der Sporthalle Ost den HC Erlangen 2 in die Schranken verweisen.

Melanie Bürkle 20.09.2024 - 12:00 Uhr

Am Samstagabend um 20 Uhr steht in der Dritten Liga Staffel Süd die nächste Saisonbegegnung für die Handballer des SV Kornwestheim an. Die Lurchis haben zu Hause den HC Erlangen 2 zu Gast. Vor heimischem Publikum möchten die Kornwestheimer die beiden Punkte holen und den ersten Heimsieg einfahren.