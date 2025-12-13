Vor dem Duell gegen den TuS Fürstenfeldbruck setzt der SV Kornwestheim weiter auf Kontinuität.
Der SV Kornwestheim und Kreisläufer Maximilian Keil gaben am Donnerstagabend die Vertragsverlängerung des 23-Jährigen um zwei weitere Jahre bis zur Saison 2027/28 bekannt. Keil war erst zur Spielzeit 2024/25 vom damaligen Viertligisten TSG Söflingen (der einstigen BWOL) nach Kornwestheim gewechselt. Der gebürtige Korber durchlief die komplette Nachwuchsabteilung der renommierten Handballakademie des VfL Gummersbach und sammelte dort bereits erste Erfahrungen in der 3. Liga. In Söflingen entwickelte er sich anschließend zu einer echten Stütze, bevor er den Schritt in die Salamanderstadt wagte.