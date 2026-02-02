Handball 3. Liga Lurchis bauen Tabellenführung auf fünf Zähler aus
Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim sind nach dem 32:29-Erfolg bei der SG Köndringen-Teningen seit elf Spielen ungeschlagen.
Die Lurchis sind weiterhin nicht zu stoppen: Auch im elften Spiel in Folge blieb der SV Salamander Kornwestheim ungeschlagen. Bei der SG Köndringen-Teningen feierten die Drittliga-Handballer von Cheftrainer Alexander Schurr einen 32:29 (16:13)-Auswärtserfolg und bauten damit ihre Tabellenführung weiter aus.