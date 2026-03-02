 
  6. Lurchis in den Schlüsselmomenten hellwach

Handball 3. Liga Lurchis in den Schlüsselmomenten hellwach

Handball 3. Liga: Lurchis in den Schlüsselmomenten hellwach
1
Felix Kazmeier ragte bei einer starken Teamleistung des SVK mit zehn Treffern heraus. Foto: Baumann

Der SV Kornwestheim bleibt mit einem 42:32 bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ungeschlagen und baut als Tabellenführer den Vorsprung auf sieben Punkte aus.

Die Erfolgsserie der Drittliga-Lurchis hält an: Auch im 14. Saisonspiel bleibt der SV Salamander Kornwestheim ungeschlagen. Am Samstagabend sicherte sich das Team von Cheftrainer Alexander Schurr bei der HG Oftersheim/Schwetzingen einen souveränen 42:32 (20:15)-Auswärtssieg. „Die dauerhaft gute Abwehr, ein in den entscheidenden Phasen starker Jan Tinti im Tor und die geschlossene Teamleistung waren ausschlaggebend“, fasste Schurr die Partie zusammen.

 

Die Kornwestheimer starteten konzentriert in die Begegnung. Nach zehn Minuten ließ eine frühe 8:5-Führung bereits aufhorchen. Auffällig: Jan Kägler stand anstelle von Tim Zeppmeisel in der Startformation, der aus privaten Gründen nicht dabei sein konnte. Aber Kägler machte seine Sache von Beginn an gut. Egal ob auf die erste oder zweite Welle des Gastgebers - die Lurchis hatten durchweg eine stabile Antwort in der Defensive. So fanden die Schwetzinger nur selten ein Durchkommen. Zwar kam die HG zwischenzeitlich noch einmal ins Spiel und ging nach einem 5:0-Lauf kurzzeitig mit zwei Treffern in Führung, doch Kornwestheim ließ das Momentum nicht kippen. Nur 60 Sekunden später glich Marco Lantella mit zwei Treffern in Folge zum 10:10 aus.

SVK nimmt HG-Torjäger Baumeister geschickt aus dem Spiel

In der 23. Minute stellte Jan Döll nach einem starken Ballgewinn wieder auf 15:12. Zudem gelang es den Lurchis, HG-Torjäger Florian Burmeister weitgehend aus dem Spiel zu nehmen. Mit einem 20:15 verabschiedete sich das Team in die Pause. „Diese Phase war definitiv einer der beiden Schlüsselmomente“, bestätigte Schurr später.

Die zweite Schlüsselphase folgte unmittelbar nach Wiederanpfiff. Bis zur 40. Minute kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen, hielten den Vorsprung souverän und bauten ihn weiter aus. In entscheidenden Momenten war es immer wieder Torhüter Jan Tinti, der mit wichtigen Paraden glänzte. Ein besonderes Glanzstück: Nachdem Christopher Tinti seine Zwei-Minuten-Strafe abgesessen hatte, erkannte der Kapitän die Situation, sprintete allein auf das gegnerische Tor zu und verwandelte einen weiten Pass seines Schwagers Keeper Tinti mit einem „Lantella“ sicher zur 29:22-Führung.

Torhüter Jan Tinti glänzte mit wichtigen Paraden. Foto: Baumann

Immer wieder zwangen die Lurchis die HG zu Fehlern. In der 45. Minute erhöhte Döll nach einem weiteren Steal auf 31:23. Die Hausherren nahmen bereits ihre zweite Auszeit in der zweiten Spielhälfte und versuchten es zwischenzeitlich mit einer sehr offensiven Deckung – doch auch darauf hatte Kornwestheim die passende Antwort.

„Da hatte sogar ich das Gefühl, dass wir auf der sicheren Seite sind“, gab Schurr zu. Linksaußen Lukas Reu traf dreimal in Folge, Max Keil stellte zu Beginn der Crunch-Time auf 35:25. Mit komfortabler Führung im Rücken konnte Schurr rotieren. Selbst Toni Luithardt, der zuletzt krankheitsbedingt nicht voll trainieren konnte, erhielt Einsatzzeit und erzielte in der 59. Minute das 40:30. Am Ende stand ein hochverdienter 42:32-Erfolg. Mit sieben Punkten Vorsprung bleibt der SV Kornwestheim souverän an der Tabellenspitze – und weiterhin ungeschlagen.

SVK: Henke, J. Tinti – Reu (7), Luithardt (1), Keil (2), Kazmeier (10/3), C. Tinti (3), Lanig (1), Lantella (3), Kaysen (6), Döll (2), Kägler (3), Joneleit (4).

