Handball 3. Liga Lurchis in den Schlüsselmomenten hellwach
Der SV Kornwestheim bleibt mit einem 42:32 bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ungeschlagen und baut als Tabellenführer den Vorsprung auf sieben Punkte aus.
Die Erfolgsserie der Drittliga-Lurchis hält an: Auch im 14. Saisonspiel bleibt der SV Salamander Kornwestheim ungeschlagen. Am Samstagabend sicherte sich das Team von Cheftrainer Alexander Schurr bei der HG Oftersheim/Schwetzingen einen souveränen 42:32 (20:15)-Auswärtssieg. „Die dauerhaft gute Abwehr, ein in den entscheidenden Phasen starker Jan Tinti im Tor und die geschlossene Teamleistung waren ausschlaggebend“, fasste Schurr die Partie zusammen.