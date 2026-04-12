Handball – 3. Liga Mit der 3. Liga vollauf zufrieden
Beim 30:27 gegen das Kellerteam HSG St. Leon-Reilingen tun sich die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen lange schwer. Fast niemand will aufsteigen.
Beim 30:27 gegen das Kellerteam HSG St. Leon-Reilingen tun sich die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen lange schwer. Fast niemand will aufsteigen.
Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen fuhren im letzten Heimspiel der Runde einen 30:27 (12:13)-Erfolg über die HSG St. Leon-Reilingen ein und bleiben damit einen Spieltag vor dem Ende der Saison im Rennen um Platz zwei. Für die Gäste aus dem Rhein-Neckar-Kreis steht nach der Niederlage indes der Abstieg in die Regionalliga fest. Ein Spaziergang war die Partie für die Hexenbanner-Frauen aber nicht – die HSG kämpfte über die gesamte Spieldauer mit viel Leidenschaft und hatte kurz vor der Schlusssirene sogar noch Chancen auf einen doppelten Punktgewinn.