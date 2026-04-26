Handball – 3. Liga Neuhausener Niederlage aus dem Nichts
Obwohl die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gegen den TV Bittenfeld II fast über die komplette Spielzeit führen, verlieren sie mit 27:28. Kreisläufer-Talent Artur Usatiuc kommt.
Obwohl die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gegen den TV Bittenfeld II fast über die komplette Spielzeit führen, verlieren sie mit 27:28. Kreisläufer-Talent Artur Usatiuc kommt.
„Wir hätten eigentlich nicht verlieren dürfen“, sagte Trainer Daniel Brack nach der bitteren 27:28 (14:12)-Niederlage des TSV Neuhausen gegen den TV Bittenfeld II. Wer das Spiel gesehen hat, weiß, wovon er sprach. In Durchgang eins lagen Neuhausens Drittliga-Handballer nur beim 5:6 (11.) zurück. Torhüter Joric Pol traf dann ins leere Tor zum 13:10 und die Seiten wurden beim Stand von 14:12 gewechselt.