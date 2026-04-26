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  6. Neuhausener Niederlage aus dem Nichts

Handball – 3. Liga Neuhausener Niederlage aus dem Nichts

Handball – 3. Liga: Neuhausener Niederlage aus dem Nichts
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Rohat Sahin erzielt gegen Bittenfeld ein Tor. Nach dem Ende der Saison verlässt der Schweizer Neuhausen. Foto: Michael Treutner

Obwohl die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gegen den TV Bittenfeld II fast über die komplette Spielzeit führen, verlieren sie mit 27:28. Kreisläufer-Talent Artur Usatiuc kommt.

„Wir hätten eigentlich nicht verlieren dürfen“, sagte Trainer Daniel Brack nach der bitteren 27:28 (14:12)-Niederlage des TSV Neuhausen gegen den TV Bittenfeld II. Wer das Spiel gesehen hat, weiß, wovon er sprach. In Durchgang eins lagen Neuhausens Drittliga-Handballer nur beim 5:6 (11.) zurück. Torhüter Joric Pol traf dann ins leere Tor zum 13:10 und die Seiten wurden beim Stand von 14:12 gewechselt.

 

Nach der Pause lief es weiter gut für die Neuhausener. Schnell führten sie mit 18:14 (35.) und hielten die Vier-Tore-Führung bis zum 22:18 (43.). Dann folgten zwei unkonzentrierte Abschlüsse und in der 53. Minute gelang Sören Winger der Ausgleich zum 25:25. Ein schwacher Abschluss und zwei technische Fehler später waren aus den vier Toren plus plötzlich zwei Tore minus geworden – 25:27 (56.).

Doch es war noch alles offen und Neuhausen drängte auf den Ausgleich. Zehn Sekunden vor Schluss, beim Stand von 27:28, war Neuhausen im Ballbesitz, Brack zückte die grüne Auszeitkarte. Mit sieben Feldspielern liefen die Maddogs an, doch der entscheidende Pass von Tobias Haag auf Laurin Huss kam zu ungenau und die Sirene ertönte.

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Auch Fischer fällt aus

„Es lief ohne unsere Ausfälle einfach nicht richtig rund, weniger abgestimmt. In der Abwehr haben wir uns zu tief reindrücken lassen“, sagte Brack. Spielmacher Lukas Fischer fiel krankheitsbedingt aus, Linus Schmid war beim TVB Stuttgart im Einsatz. Haag übernahm indes Verantwortung und erzielte immer wieder wichtige Tore. „100 Pässe kommen an und der kommt dann zu tief“, haderte der Rückraumspieler mit seinem letzten Zuspiel. Es war nicht entscheidend, aber verhinderte eben ein glückliches Ende.

Für die letzten beiden Saisonspiele ist das Ziel klar: Besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison ist noch möglich. Da hatte Neuhausen 34 Punkte. Für 35 Zähler braucht es jetzt noch mindestens einen Sieg und ein Unentschieden.

Unterdessen gaben die Neuhausener bekannt, dass sich nach nur einer Saison die Wege mit Kreisläufer Rohat Sahin trennen – sein Ziel ist indes unbekannt. Dafür kommt der talentierte 19-jährige Artur Usatiuc von den Rhein-Neckar Löwen II.

TSV Neuhausen: : Pol (1), Prauß, Hamann; Julien Sprößig (2), Huss (1), Marlin Sprößig (1), Haag (9), Reinhardt (2), Baumann (4), Sommer, Sahin (3), Keppeler (4/2), Kosak.

TV Bittenfeld II: Gantner, Lehmann, Starkloff; Kynast, Uskok (8), Eckert (5), Eberle (4), Kleinnecht, Winger (3), Luithardt, Schweikardt (1), Gutic (2), Seiz (5/4), Wissmann.

Schiedsrichter: Timo Bernhardt / Philipp Peiser (Ludwigshafen / Waldfischbach-Burgalben).

Zuschauer: 250.

Zeitstrafen: 4:4 – zwei Minuten für Baumann, Sommer (Neuhausen), Eberle, Schweickardt (Bittenfeld).

Beste Spieler: Haag, Baumann / Uskok.

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