Handball – 3. Liga Nur gut 40 Stunden Pause für den TSV Neuhausen
Nach der unglücklichen 36:38-Niederlage beim TSB Heilbronn-Horkheim tritt Handball-Drittligist TSV Neuhausen am Samstag beim TV Erlangen-Bruck an.
Solche Niederlagen steckt man nicht so leicht weg. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit vielen Ausfällen ein sehr ordentliches Spiel gemacht – und dann nach einer spannenden Schlussphase doch ohne Punkte nach Hause fahren müssen. So ging es den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen beim 36:38 (18:16) im Nachholspiel beim TSB Heilbronn-Horkheim. Sie müssen das Ganze aber schnell aus den Trikots schütteln, denn bereits am Samstag (18 Uhr) treten sie beim TV Erlangen-Bruck an.