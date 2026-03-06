 
Handball – 3. Liga Nur gut 40 Stunden Pause für den TSV Neuhausen

1
Lukas Fischer, hier im Hinspiel gegen Erlangen-Bruck (43:31), erzielt in Heilbronn acht Tore für die Neuhausener. Foto: Jörn Kehle

Nach der unglücklichen 36:38-Niederlage beim TSB Heilbronn-Horkheim tritt Handball-Drittligist TSV Neuhausen am Samstag beim TV Erlangen-Bruck an.

Solche Niederlagen steckt man nicht so leicht weg. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit vielen Ausfällen ein sehr ordentliches Spiel gemacht – und dann nach einer spannenden Schlussphase doch ohne Punkte nach Hause fahren müssen. So ging es den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen beim 36:38 (18:16) im Nachholspiel beim TSB Heilbronn-Horkheim. Sie müssen das Ganze aber schnell aus den Trikots schütteln, denn bereits am Samstag (18 Uhr) treten sie beim TV Erlangen-Bruck an.

 

„Die Jungs sind Donnerstagnacht nach Hause gekommen, am Freitag müssen alle arbeiten und am Samstag geht es nach Erlangen – 40 Stunden Regeneration für ein Drittligaspiel“, zählt Neuhausens Trainer Daniel Brack auf. Ganz genau 44 Stunden und 29 Minuten liegen zwischen Schlusssirene in Heilbronn und Anpfiff in Erlangen. Deshalb und weil Erlangen-Bruck derzeit eine gute Phase hat, will Brack den Blick auf die Tabelle auch nicht überbewerten, in der die Neuhausener auf Platz acht und der Gegner auf 13 steht.

