Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal erwarten beim Aufsteiger TSG Friesenheim am Samstagabend kein leichtes Spiel.

Melanie Bürkle 20.09.2024 - 18:00 Uhr

Der Saisonauftakt in der Dritten Liga vergangenes Wochenende in der Langhanshalle war erfolgreich. Doch bereits nach der gewonnenen Partie gegen den Zweitligaabsteiger HSG Freiburg merkte Trainer Hannes Diller an: „Taktisch und im Angriff geht noch mehr.“ Eine Woche hatten die Beilsteinerinnen nun Zeit daran zu arbeiten. Denn an diesem Samstagabend (Spielbeginn 19:30 Uhr/TSG Sportzentrum Ludwigshafen) sind die Frauen der SG Schozach-Bottwartal bei der TSG Friesenheim zu Gast.