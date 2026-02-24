Handball-3. Liga SG Schozach-Bottwartal nur nach der Pause auf Schlagdistanz
Die Verletzung von Sophie Räuchle überschattet Niederlage der Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal bei der SG Kappelwindeck/Steinbach.
Die Frauen der SG Schozach Bottwartal haben in der 3. Liga Süd am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach mit 23:28 (12:15) verloren. Überschattet wurde die Partie jedoch von einer mutmaßlich schweren Knieverletzung von Sophie Räuchle in der Schlussphase.