Handball-3. Liga: SG Schozach-Bottwartal nur nach der Pause auf Schlagdistanz

Die Frauen der SG Schozach Bottwartal haben in der 3. Liga Süd am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach mit 23:28 (12:15) verloren. Überschattet wurde die Partie jedoch von einer mutmaßlich schweren Knieverletzung von Sophie Räuchle in der Schlussphase.

Bereits vor Spielbeginn hatte Trainer Michael Walter geahnt, dass die Aufgabe schwierig werden würde. Das Hinspiel im Dezember zu Hause hatte man klar gewonnen. „Damals ist sehr viel zusammengelaufen, es wird bestimmt nicht noch einmal so für uns laufen“, hatte er im Vorfeld gesagt – und sollte recht behalten. Die Gastgeberinnen präsentierten sich insgesamt konstanter, spielten mit hohem Tempo und nutzten ihre Stärke im Konterspiel konsequent aus. Die Gäste aus dem Bottwartal dagegen fanden nur schwer in die Partie und lagen nach 13 Minuten bereits mit 2:9 zurück.

Bedingt durch den ausgedünnter Kader schwanden die Kräfte nach der Pause

Erschwert wurde die Situation durch den erneut stark ausgedünnten Kader. Neben Nina Dierolf, die beruflich verhindert war, musste Aylin Bornhardt dann krankheitsbedingt auch noch kurzfristig passen. Die personellen Sorgen zeigten sich sogar im Spielberichtsbogen: Torhüterin Rena Keller wurde vorsorglich als Feldspielerin eingetragen. „Für den Notfall mussten wir für alles gewappnet sein“, erklärte Walter.

Nach dem schwachen Start kämpfte sich sein Team jedoch zurück in die Partie. Bis zur 21. Minute verkürzten die Beilsteinerinnen auf 8:12, kurz vor der Pause betrug der Rückstand sogar nur noch zwei Treffer. Mit 12:15 ging es dann aber schließlich in die Kabinen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Schozach-Bottwartal zunächst in Schlagdistanz. Beim 16:18 nach 40 Minuten war weiterhin alles möglich. Doch mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte der sieben eingesetzten Feldspielerinnen. Jeder Ballverlust wurde nun von den Gastgeberinnen bestraft, die ihren Vorsprung damit wieder ausbauten. Trotzdem zeigte die Walter-Sieben Moral, kämpfte bis zum Schluss und gab sich nicht auf.

Der Endstand von 23:28 war für den Trainer letztlich zweitrangig – denn kurz vor der entscheidenden Phase des Spiels kam es zur folgenschweren Szene: Beim Stand von 16:22 wurde Sophie Räuchle im Wurf gestört, landete unglücklich und griff sich sofort ans Knie. „Das sah und sieht gar nicht gut aus und ist ganz bitter“, sagte Walter. Der Trainer hofft zwar auf das Beste , befürchtet jedoch eine schwere Verletzung. Sein Fazit fiel entsprechend gemischt aus: „Das war insgesamt eine ordentliche Leistung, aber die Verletzung ist richtig bitter.“ In der Tabelle bleibt die Niederlage für seine Mannschaft ohne Folgen: Die SG Schozach-Bottwartal belegt weiterhin Rang sieben in der 3. Liga.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Hornung – Hönig (6), Siebert (5), Fiederer (1), Beh (2), Hees (3), Hofer (2), Räuchle, Christel (4), Keller.