Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nehmen in der 3. Liga Revanche gegen den TuS Schutterwald und gewinnen zu Hause mit 37:29 (20:13).

Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal haben am Samstagabend ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den TuS Schutterwald feierten die Beilsteinerinnen einen souveränen 37:29-Heimsieg (20:13). Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel zeigte die Mannschaft eindrucksvoll, welches Potenzial in ihr steckt, und überzeugte über weite Strecken auf ganzer Linie.

Zu Beginn gestaltete sich die Begegnung noch ausgeglichen. Nach knapp einer Viertelstunde bestätigte der Spielstand von 7:7 diese Anfangsphase. „Ich hatte da aber bereits das Gefühl, dass wir das bessere Team sind“, sagte SG-Trainer Michael Walter. Allerdings dauerte es etwas, bis seine Mannschaft eben wirklich ins Spiel fand – auch, weil die Gäste aus Schutterwald zunächst noch fit und voller Energie agierten.

SG setzt sich nach und nach ab

Mit zunehmender Spielzeit kippte die Partie jedoch klar zugunsten der Gastgeberinnen. Die Abwehr stand deutlich stabiler und gefestigter, im Angriff agierte die Walter-Sieben schnell und konsequent. Schutterwald wurde häufig zu schwierigen Würfen gezwungen und regelmäßig ins Zeitspiel gedrängt. Durch das hohe Tempo setzten sich die Schozach-Frauen Tor um Tor ab und erspielten sich bis zur Pause eine verdiente 20:13-Führung.

Die Minuten nach dem Seitenwechsel sollten aber nochmals Spannung bringen. Die Gastgeberinnen ließen etwas an Konsequenz vermissen, Schutterwald nutzte dies und verkürzte. In der 40. Minute stand es nur noch 24:20. „Da hatte ich kurz etwas Angst, dass es kippen könnte“, gab Walter später zu. In dieser Phase präsentierten sich die Gäste wieder energischer.

Eine Auszeit bringt die Wende

Doch eine Auszeit brachte die Wende. Nach der kurzen Teambesprechung zündeten die Beilsteinerinnen erneut den Turbo und legten einen grandiosen Sechs-Tore-Lauf hin. Bis Schutterwald seinerseits zur Auszeit griff, hatte sich die SG auf 30:20 abgesetzt. Lea Thierer erhöhte nach dem Wiederanpfiff auf 31:20 (45.).

In der Schlussphase spielten die Gastgeberinnen die Partie souverän und weiterhin temporeich zu Ende. Liv Fiederer traf zum 35:22, ehe Lena Siebert per Strafwurf auf 37:28 stellte. Den Schlusspunkt setzte Schutterwald mit dem 37:29-Endstand. „Es kamen auch am Ende immer wieder neue Impulse, und gepaart mit unseren schnellen Gegenstößen funktionierte das sehr gut“, bilanzierte Walter zufrieden. Nach guten Auftritten gegen Ketsch und Friesenheim belohnte sich die Walter-Sieben nun mit zwei wichtigen Punkten. Zwar verbleibt das Team auf Rang acht, hat nun aber 11:15 Punkte und den Abstand nach unten vergrößert.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Krause, Hornung – Hönig (2), Siebert (2/1), Fiederer (3/2), Beh (1), Hees, Hofer (10) Bornhardt (7/1), Thierer (2), Keller, Dierolf (1), Christel (6), Klenk (2), Gosson (1).