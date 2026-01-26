Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal nehmen in der 3. Liga Revanche gegen den TuS Schutterwald und gewinnen zu Hause mit 37:29 (20:13).
26.01.2026 - 21:12 Uhr
Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal haben am Samstagabend ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den TuS Schutterwald feierten die Beilsteinerinnen einen souveränen 37:29-Heimsieg (20:13). Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel zeigte die Mannschaft eindrucksvoll, welches Potenzial in ihr steckt, und überzeugte über weite Strecken auf ganzer Linie.