Handball 3. Liga Süd Die Lurchis berauschen sich weiter
Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim legen mit 37:32 einen überragenden Derbysieg gegen die Horkheim Hunters hin und bauen ihren Vorsprung an der Spitze aus.
Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim legen mit 37:32 einen überragenden Derbysieg gegen die Horkheim Hunters hin und bauen ihren Vorsprung an der Spitze aus.
Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim haben am Sonntagabend im Derby gegen den TSB Heilbronn-Horkheim ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem überzeugenden 37:32 (20:16)-Heimsieg sicherte sich der Tabellenführer zwei wichtige Punkte und baute den Vorsprung auf den direkten Konkurrenten weiter aus.