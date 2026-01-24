Handball 3. Liga Süd Kornwestheimer Vereinsikone feiert „Volljährigkeit“
Kapitän Christopher Tinti geht beim Handball-Drittligisten SV Kornwestheim ins 18. Jahr. Am Samstagabend kommt der Tabellendritte HC Erlangen 2 zum Topspiel.
Vor dem Höhepunkt - dem Aufeinandertreffen der Zweitbesetzung des Bundesligisten HC Erlangen und des SV Kornwestheim in der 3. Liga Süd – gab der Verein gleich drei Vertragsverlängerungen in dieser Woche bekannt. Neben Cheftrainer Alexander Schurr und Felix Kazmeier, die beide bereits mündlich ihre weitere Zugehörigkeit zu den Lurchis bekannten, verkündete der Verein auch die Vertragsverlängerung von Vereinsikone Christopher Tinti.