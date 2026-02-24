 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Niko Henke hält mit Paraden Derbysieg fest

Handball 3. Liga Süd Niko Henke hält mit Paraden Derbysieg fest

Handball 3. Liga Süd: Niko Henke hält mit Paraden Derbysieg fest
1
Niko Henke und sein Torwart-Kollege Jan Tinti waren mit ihren starken Paraden entscheidend am Derbysieg beteiligt. Foto: Andreas Essig

Die Lurchis siegen im wie erwartet torreichen Derby gegen den TV Neuhausen/Filder 1898 mit 40:37 und bleiben souveräner Spitzenreiter in der 3. Liga Süd.

Die Drittliga- Lurchis haben sich am Sonntagabend im Derby gegen den TV Neuhausen/Filder den nächsten Sieg gesichert und bleiben im 13. Spiel in Folge ungeschlagen. Wie erwartet entwickelte sich in der Sporthalle Ost beim 40:37 eine äußerst torreiche Begegnung. „Es war ein typisches Derby: fair, spannend, aber nicht unbedingt hochklassig“, sagte Cheftrainer Alexander Schurr nach der Partie.

 

Die Anfangsphase verlief auf beiden Seiten hektisch. SVK-Keeper Jan Tinti wurde früh zu einem wichtigen Rückhalt und entschärfte einige Würfe. Die Gäste aus Neuhausen nahmen in der Offensive häufig das Tempo heraus, um ihre Angriffe strukturiert aufzubauen, meist über Tobias Haag und vor allem Lukas Fischer. Nach zehn Minuten leuchtete ein 6:6 auf.

Rote Karte schwächt die Maddogs nur bedingt

Während des Treffers zum 6:6 erfolgte eine Schlüsselszene: Tobias Haag sah nach einem Foul, einem Gesichtstreffer an SVK-Spieler Felix Kazmeier die Rote Karte. Geschwächt wurden die Neuhauser-Maddogs durch diesen Verlust keineswegs. TV-Vereinslegende Hannes Grundler kam ins Spiel und erzielte umgehend die 7:6-Führung für die Gäste. Auch im weiteren Verlauf machte sich Haags Fehlen für die Kornwestheimer nicht bemerkbar: So lagen die Gäste in der 14. Minute mit 10:8 vorne.

Finn Joneleit glich wenig später im Alleingang zum 11:11 aus (17.). Insgesamt zeigte sich Kornwestheim in der ersten Halbzeit in der Defensive viel zu zurückhaltend. Die Abstimmung fehlte häufig, konsequentes und frühzeitiges Zupacken ebenso. Kapitän Christopher Tinti ging in diesem Punkt aber immer wieder voran und erzielte in der 20. Minute auch die 14:13-Führung. Trotzdem blieb das Spiel eng umkämpft: Beide Teams leisteten sich zu viele Fehler, seitens der Hausherren waren es vor allem die Fehlwürfe die Probleme machten. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Mit 19:19 ging es in die Pause.

Felix Kazmeier war beim Torfestival gleich zwölf Mal erfolgreich. Foto: Peter Mann

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Partie spannend, wenn auch spielerisch weiterhin kein Leckerbissen. Neuhausen setzte weiterhin stark auf Fischer, doch die Schurr-Sieben war nun besser vorbereitet und deutlich stabiler in der Abwehr. „Ich habe das in der Pause gesagt: Wir haben anfangs nicht im Kollektiv gedacht“, erklärte Schurr. In der zweiten Hälfte arbeiteten die Lurchis defensiv geschlossener und traten insgesamt kämpferischer auf. Vor allem die Ballgewinne - mit fünf Steals - häuften sich. Bereits in der 35. Minute hatten sich die Gastgeber auf 23:20 abgesetzt, bis zur 44. Minute auf 29:25. Neuhausens Trainer Daniel Brack stoppte den Lauf mit einer Auszeit, doch näher als auf zwei Tore kamen die Gäste nicht mehr heran. Großen Anteil daran hatten erneut die SVK-Torhüter Jan Tinti und Niko Henke. Henke war es, der in der Schlussphase gleich drei äußerst wichtige Paraden lieferte.

Für Coach Schurr war Luka Kaysen der Spieler des Spiels

Mit einer 34:32-Führung für Kornwestheim ging es in die Schlussphase. Diese eröffnete Luke Kaysen mit einem seiner wuchtigen Schlagwürfe. Drei der letzten sechs Treffer gingen auf sein Konto – Schurr ernannte ihn, nicht nur deshalb, zum Spieler des Spiels. Insgesamt entschieden die Lurchis die zweite Halbzeit klar für sich. Neuhausen konnte das Spiel nicht mehr selbst in die Hand nehmen. So holte sich der SVK den 40:37-Derbysieg. „Das war nicht nur ein verdienter Sieg, sondern einer, über den wir uns sehr freuen, weil wir wussten, wie schwer es werden würde“, sagte Schurr, dessen Team weiter unangefochtener Tabellenführer in der 3. Liga Süd bleibt.

SVK: Henke, J. Tinti – Reu, Luithardt, Keil, Zeppmeisel (2), Kazmeier (12/4), C. Tinti (1), Lanig (4), Lantella (4), Kaysen (7), Döll (1), Kägler (1), Joneleit (8).

Weitere Themen

Kreisliga A 1 Enz/Murr: Nach Vorfall im Türkei-Trainingslager: Höpfigheim blüht ohne Störquartett auf

Kreisliga A 1 Enz/Murr Nach Vorfall im Türkei-Trainingslager: Höpfigheim blüht ohne Störquartett auf

Für den SGV Murr rückt Aufstieg in weite Ferne, Affalterbach holt glücklichen Punkt und für Pleidelsheim II und Benningen wird die Rettung immer schwieriger.
Von Marek Lantz
Fußball-Bezirksliga: FC Marbach schlägt den Spitzenreiter in der Nachspielzeit

Fußball-Bezirksliga FC Marbach schlägt den Spitzenreiter in der Nachspielzeit

Der eingewechselte Giovanni Frasca trifft kurz vor Schluss zum 2:1 gegen den TSV Münchingen. Zuvor biss sich der Favorit die Zähne an der Defensive aus.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Oberliga: Frauen des SV Kornwestheim zittern sich zum Derby-Sieg

Handball-Oberliga Frauen des SV Kornwestheim zittern sich zum Derby-Sieg

Die Kornwestheimerinnen feierten einen knappen Heimsieg gegen den SV Hohenacker-Neustadt. Der Trainer ist nach dem nervenaufreibenden Spiel außer Atem.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga: SV Pattonville sorgt für kleine Überraschung

Fußball-Bezirksliga SV Pattonville sorgt für kleine Überraschung

Während die Pattonviller gegen SV Germania Bietigheim ein Unentschieden feiern, ist der Trainer des SV Salamander Kornwestheim trotz hohem Sieg gegen den SV Schwieberdingen unzufrieden.
Von Marius Gschwendtner
Handball-Oberliga: Nervenstärke bringt der SG Schozach-Bottwartal den Auswärtssieg

Handball-Oberliga Nervenstärke bringt der SG Schozach-Bottwartal den Auswärtssieg

Vierter Sieg in Folge: Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal bleiben auch in Bietigheim erfolgreich. Drei Platzverweise prägen die Schlussphase gegen die SG BBM Bietigheim II.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Auf Kindheitstraum soll der nächste Dreier folgen

Bezirksliga Enz/Murr Auf Kindheitstraum soll der nächste Dreier folgen

Kornwestheims Coach Roberto Raimondo stimmt sich in Glasgow auf Duell gegen den TSV Schwieberdingen ein und setzt auf fünften Sieg in Serie.
Von Elke Rutschmann
Handball Oberliga: Im Derby nächsten Entwicklungsschritt zeigen

Handball Oberliga Im Derby nächsten Entwicklungsschritt zeigen

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim treffen am Sonntag auf den SV Hohenacker-Neustadt.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga Süd: Showdown der Tempohandballer in der Halle Ost

Handball 3. Liga Süd Showdown der Tempohandballer in der Halle Ost

Kornwestheims Coach Alexander Schurr erwartet am Sonntag gegen den Tabellensiebten TV Neuhausen/Filder 1898 ein torreiches Derby.
Von Melanie Bürkle
Fußball-Bezirksliga: Der FC Marbach will sich nicht verstecken

Fußball-Bezirksliga Der FC Marbach will sich nicht verstecken

Der FC Marbach trifft auf den Spitzenreiter TSV Münchingen und hat noch eine Rechnung offen.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Zwei Rückkehrer stärken die Hoffnung beim SV Pattonville

Fußball-Bezirksliga Zwei Rückkehrer stärken die Hoffnung beim SV Pattonville

Der SV Pattonville trifft auf Meisterschaftsanwärter Germania Bietigheim. Der Tabellenelfte setzt auf den Heimvorteil und und das Comeback zweier Schlüsselspieler.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu Aufstieg
 
 