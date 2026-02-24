Handball 3. Liga Süd Niko Henke hält mit Paraden Derbysieg fest
Die Lurchis siegen im wie erwartet torreichen Derby gegen den TV Neuhausen/Filder 1898 mit 40:37 und bleiben souveräner Spitzenreiter in der 3. Liga Süd.
Die Lurchis siegen im wie erwartet torreichen Derby gegen den TV Neuhausen/Filder 1898 mit 40:37 und bleiben souveräner Spitzenreiter in der 3. Liga Süd.
Die Drittliga- Lurchis haben sich am Sonntagabend im Derby gegen den TV Neuhausen/Filder den nächsten Sieg gesichert und bleiben im 13. Spiel in Folge ungeschlagen. Wie erwartet entwickelte sich in der Sporthalle Ost beim 40:37 eine äußerst torreiche Begegnung. „Es war ein typisches Derby: fair, spannend, aber nicht unbedingt hochklassig“, sagte Cheftrainer Alexander Schurr nach der Partie.