Handball 3. Liga Süd: Remis bei energiegeladenem Derby
1
Felix Kazmeier (Mitte) traf zehn Mal in die Maschen und lieferte mit seinem Team einen starken Auftritt beim Derby ab. Foto: Melanie Bürkle

Wie die Kornwestheimer Handballer beim bisher verlustpunktfreien TSV Neuhausen/Filder 1898 in einer packenden Partie beim 37:37 einen Punkt entführen.

Es war das erwartet spannende, intensive und ausgeglichene Duell am Sonntagnachmittag vor rund 500 Zuschauern in der Egelsee-Sporthalle in Neuhausen. Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim holten sich in einer packenden Begegnung beim TSV Neuhausen/Filder 1898 ein 37:37 (18:19)-Unentschieden. „Eine Gratulation an das Spiel, beide Teams haben sich das verdient“, sagte SVK-Cheftrainer Alexander Schurr nach der Partie.

 

Von der ersten Sekunde an lieferten sich die beiden Mannschaften dabei einen intensiven Schlagabtausch, in dem die Führung immer wieder wechselte. Bis zur 8. Minute hatte der Gastgeber noch mit 4:2 Treffern die Nase vorn, doch nach schnellen Kontern von Felix Kazmeier und Tim Zeppmeisel fiel nur 47 Sekunden später der 4:4 - Ausgleich. In Folge übernahmen die Kornwestheimer die Führung. Über einen 7:9 (15. Minute) und ein 11:13 (20.) Rückstand machten jedoch die MadDogs zur 25. Minute wieder den 15:15-Ausgleich. Bis zur Halbzeitpause drehten also die Hausherren wieder das Spiel und machten damit dann den 19:18 – Pausenstand klar.

Früher Ausfall von Spielmacher Reusch

Auch in der zweiten Spielhälfte konnte sich kein Team wirklich absetzen. Es blieb – vor allem auch für die zahlreichen Zuschauer – ein äußerst spannendes und nervenaufreibendes Spiel. Mehr Dramatik und Action konnten sich die Handballfans im Egelsee-Zwinger kaum wünschen. Die Lurchis gaben alles, mussten allerdings Ende der ersten Spielhälfte einen frühen Ausfall von Spielmacher Jan Reusch verkraften. „Die kämpferische Leistung war 1A“, lobte Schurr.

Zur 40. Minute schrieb die Anzeigetafel ein 24:24, zur 45. Minute ein 27:27. Dann gelang den Lurchis ein grandioser 3:0-Torelauf zur 30:27-Führung, doch die Hausherren waren sofort wieder zur Stelle und verkürzten mit dem 29:30-Anschlusstreffer in der 50. Spielminute. Der Ausgang in der Crunch-Time war also völlig offen. Bereits die gesamte Partie war voll „Energie und Rasse“ – wie Chefcoach Schurr sagte. So blieb auch die Hochspannung wortwörtlich bis in die letzte Spielsekunde bestehen.

Nach dem Topspiel gab es viel Lob von Coach Alexander Schurr für die Seinen. Foto: Baumann

SVK-Keeper Jan Tinti, der bereits mit wichtigen Paraden gut ins Spiel gestartet war, gab auch in diesen pikanten Schlussminuten noch einmal einen wichtigen Rückhalt im Tor. Als Marco Lantella zur 56. Minute zur 35:33-Führung einnetzte hätte man kurzzeitig meinen können, die Lurchis bringen das Spiel nach Hause. Doch nicht mit den MadDogs: Sie gaben sich nie auf.

Die verbleibenden 180 Sekunden hatten es weiterhin in sich. Um jeden Zentimeter und jeden Ball wurde gekämpft: Das Endergebnis ein gerechtes 37:37 – über das sich beide Teams freuen durften. Auch TSV Coach Daniel Brack war sich mit dem Kollegen Schurr einig: Es war ein Spiel, mit dem sie zufrieden waren und auf das sie stolz sein können.

Schurr-Sieben klaut dem TSV die ersten Punkte

Damit ist die Schurr-Sieben auch das erste Team, dass den bisher noch verlustpunktfreien MadDogs einen Punkt in eigener Halle klauen konnte. Aber nicht nur deshalb zeigte sich Schurr zufrieden: „Wir haben mit unseren Möglichkeiten dagegengehalten und alles gegeben.“ Mit diesem weiteren Zähler können die Lurchis mit 6:4 Punkte von einem zufriedenen Saisonstart sprechen. „Ich habe immer gesagt, wir freuen uns über alles, was wir bis Weihnachten mitnehmen können, und da ist dieser Punkt ebenfalls wieder viel Wert“, sagte Schurr.

SV Kornwestheim: Henke, J.Tinti – Reu (2), Reusch, Luithardt, Keil (2), Zeppmeisel (2), Kazmeier (10/7), C.Tinti (3), Lanig (2), Lantella (8), Kaysen, Döll (1), Kägler, Joneleit (7).

