Handball-3. Liga SV Kornwestheim feiert ersten Saisonsieg
Die Mannschaft von Trainer Alexander Schurr schlägt die SG Köndringen/Teningen deutlich – zwei Spieler waren dabei besonders auffällig.
Erstes Heimspiel – erster Heimsieg: Mit einer starken Mannschaftsleistung und einem eindrucksvollen Schlussspurt haben die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim am Sonntagabend die SG Köndringen/Teningen mit 40:34 (16:13) besiegt. In einer temporeichen Partie vor heimischem Publikum in der Sporthalle Ost bestätigte die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Schurr ihre Heimstärke und überzeugte mit taktisch klugem Spiel.