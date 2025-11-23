Der Drittligist feiert am Freitagabend zuhause gegen die HBW Balingen-Weilstetten II seinen vierten Sieg in Folge – und bleibt damit Tabellenführer.

Die Erfolgsserie des SV Kornwestheim, sie geht weiter: Am Freitagabend feierten die Drittliga-Lurchis einen souveränen und nie gefährdeten 35:30 (21:15)-Heimsieg gegen die Zweitbesetzung der HBW Balingen-Weilstetten. Damit bleiben die Kornwestheimer mindestens für eine weitere Woche Tabellenführer der Südstaffel der Dritten Liga.

Dabei hatte es zu Beginn der Trainingswoche gar nicht danach ausgesehen, dass es eine erfolgreiche Woche werden könnte. Denn schnell stand fest: Rückraumakteur Jan Reusch wird ausfallen, und zwar langfristig. In den finalen Spielminuten beim Spiel gegen den TV Erlangen-Bruck hatte er sich bei einem – unnötigen – Foul eines Kontrahenten einen Kreuzbandriss zugezogen. Damit muss Cheftrainer Alexander Schurr schon auf den zweiten wichtigen Spieler verzichten: nach Abwehrchef Marvin Bahmann, der sich gleich im ersten Saisonspiel verletzt hatte, fällt also auch Spielmacher Reusch bis Saisonende aus.

Keeper Tinti zeigt zahlreiche Paraden

Immerhin hat sich Neuzugang Luke Kaysen in den vergangenen Wochen, als Reusch aufgrund einer Oberschenkelverletzung bereits passen musste, schon sehr gut in die Rolle eingefunden und so zeigte sich der luxemburgische Nationalspieler auch am Freitagabend mit seiner Rolle sehr gut vertraut.

Die Kornwestheimer fanden somit trotzdem hervorragend ins Heimspiel. Die offensive 5:1-Abwehr stand von Beginn an kompakt und störte die Balinger früh und durchweg konsequent. Auch Torhüter Jan Tinti war erneut sofort präsent: Mit sechs Paraden und einem gehaltenen Siebenmeter legte er in der ersten Spielhälfte mit den Grundstein für den späteren Heimsieg. In der zweiten Halbzeit legte er mit neun Paraden und 40 Prozent gehaltenen Bällen sogar noch einmal nach.

Im Angriff wurde Felix Kazmeier wieder einmal zunächst geschont, dennoch erspielten sich die Gastgeber eine schnelle 3:1-Führung (5.). Die Lurchis hatten die Partie direkt im Griff, beim Stand von 6:2 in der 8. Minute sah sich HBW-Coach Micha Thiemann daher zur sehr frühen Auszeit gezwungen. Er legte die grüne Karte auf den Tisch und stellte sein Team um – ohne Kreisläufer, dafür mit vier Rückraumspielern ging es weiter. Der Plan zeigte Wirkung: Die Jung-Gallier verkürzten und kamen bis zur 10. Minute auf 5:6 heran.

Doch Tim Zeppmeisel stellte umgehend wieder auf 7:5. Das Spiel nahm nun sichtlich an Tempo auf. Deshalb leisteten sich beide Teams nun auch einige technische Fehler. Doch Kornwestheim behielt klar die Oberhand. Kurz vor der Pause allerdings der nächste Schreckmoment: Luke Kaysen ging nach einem unglücklichen Gesichtstreffer zu Boden. Er konnte die Partie in der zweiten Halbzeit jedoch fortsetzen. So ging es für die Schurr-Sieben bereits mit einer komfortablen 21:15-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Lurchis spielbestimmend. In der 40. Minute sorgte sogar Keeper Tinti mit einem Treffer ins leere HBW-Tor für die deutlich 26:18-Führung. Es folgten schnelle Tore von Felix Kazmeier (27:18) und Lukas Reu (28:18) – die Kornwestheimer bauten ihren Vorsprung weiter souverän aus. Diese klare Führung gab Trainer Schurr die Möglichkeit, den Nachwuchskräften wichtige Einsatzzeit zu geben.

Auch Youngster Toni Luithardt trifft

In der 51. Minute durfte sich dann auch endlich Youngster und SVK-Eigengewächs Toni Luithardt in der Hölle Ost feiern lassen: Er erzielte mit dem 33:23 seinen ersten Saisontreffer in der Dritten Liga.

Die Jung-Gallier aus Balingen gaben sich zwar auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf, doch wirklich gefährlich konnten die Gäste eigentlich bereits seit der 10. Minute nicht mehr werden. Kornwestheim brachte die Partie souverän ins Ziel – ließ am Ende zwar ein, zwei Treffer zu viel zu – feierte aber einen äußert verdienten 35:30-Heimsieg.

Es stehen zwar noch zwei Begegnungen aus – kommende Woche in Konstanz und am 13. Dezember zu Hause gegen Fürstenfeldbruck – doch die Kornwestheimer können schon jetzt auf eine äußerst gelungene Hinrunde zurückblicken. Die Mannschaft strahlt derzeit große Stabilität und Reife aus. „Der Tabellenplatz ist egal. Unser Ziel ist es immer noch, so viele Punkte wie möglich bis Weihnachten zu sammeln“, sagte Trainer Alexander Schurr nach der Partie dennoch verhalten. Den Sieg widmete die Mannschaft dem verletzten Spielmacher Jan Reusch.

SV Kornwestheim: Henke, J. Tinti (1) – Zeppmeisel (4), Reu (2), Luithardt (1), Keil (4), Kazmeier (5), C. Tinti (2), Lanig (3), Döll (3), Lantella (4), Kaysen (2), Kägler, Joneleit (4).