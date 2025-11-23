Der Drittligist feiert am Freitagabend zuhause gegen die HBW Balingen-Weilstetten II seinen vierten Sieg in Folge – und bleibt damit Tabellenführer.
23.11.2025 - 13:31 Uhr
Die Erfolgsserie des SV Kornwestheim, sie geht weiter: Am Freitagabend feierten die Drittliga-Lurchis einen souveränen und nie gefährdeten 35:30 (21:15)-Heimsieg gegen die Zweitbesetzung der HBW Balingen-Weilstetten. Damit bleiben die Kornwestheimer mindestens für eine weitere Woche Tabellenführer der Südstaffel der Dritten Liga.