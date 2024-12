Mit dem 31:29 (16:13) über den TVS 1907 Baden-Baden holen sich die Lurchis den vierten Heimerfolg in Serie. Lobende Worte aber fehlten.

Melanie Bürkle 07.12.2024 - 21:55 Uhr

Der TVS 1907 Baden-Baden sei unangenehm zu bespielen hatte Lurchi Chef-Trainer Alexander Schurr vorhergesagt. Und die Gäste aus Baden waren für die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim vor allem in der zweiten Halbzeit mühsam zu bespielen, was allerdings hauptsächlich an den eigenen technischen Fehlern lag. Am Freitagabend musste die Truppe um Kapitän Christopher Tinti somit bis in die Schlusssekunden kämpfen, um nach 60 Minuten den vierten verdienten Heimerfolg in Serie mit 31:29 zu feiern.