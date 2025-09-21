 
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. SVK gewinnt Handball-Krimi gegen Leutershausen in der letzten Minute

Handball-3. Liga SVK gewinnt Handball-Krimi gegen Leutershausen in der letzten Minute

Handball-3. Liga: SVK gewinnt Handball-Krimi gegen Leutershausen in der letzten Minute
1
Neben der starken Offensive war auch SVK-Torhüter Niko Henke ein Garant für die Kornwestheimer Heimsieg. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Handballer des SV Kornwestheim sichern sich mit einem Treffer 20 Sekunden vor dem Schluss den Heimsieg in einem packenden Drittliga-Duell.

In einer packenden, kampfbetonten und bis zur letzten Sekunde spannenden Drittligapartie der Staffel Süd haben die Kornwestheimer Handballer am Samstagabend vor heimischem Publikum Saase3 Leutershausen mit 32:30 (16:13) besiegt. Der entscheidende Treffer durch Finn Joneleit fiel 20 Sekunden vor dem Schlusspfiff – und ließ die Halle Ost in Jubel ausbrechen.

 

Von Beginn an setzten die Hausherren ein Ausrufezeichen. Ähnlich der Vorwoche starteten die Kornwestheimer aggressiv und konsequent in die Begegnung. Nach 39 Sekunden netzte Marco Lantella zum 1:0 ein und der Gastgeber erarbeitete durch Felix Kazmeier, Max Keil und Jan Reusch schnell einen Vorsprung von 4:1 nach sechs Minuten. Den Vorsprung konnten die Hausherren bis zur 10. Minute verteidigen.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-3. Liga: SV Kornwestheim feiert ersten Saisonsieg

Handball-3. Liga SV Kornwestheim feiert ersten Saisonsieg

Die Mannschaft von Trainer Alexander Schurr schlägt die SG Köndringen/Teningen deutlich – zwei Spieler waren dabei besonders auffällig.

Dann allerdings durchliefen die Blauen eine kurze Schwächephase: Sie vergaben im Angriff ein paar Chancen zu viel und schon war Leutershausen wieder da. Eindrucksvoll bewiesen die großgewachsenen Gäste aus Leutershausen, welch Qualität im Kader steckt. Bis zur 15. Minute glich das S3L-Team kurzerhand zum 7:7 aus.

Doch schnell gelang es den Lurchis wieder, den Schalter umzulegen. Bis zur 18. Minute war der Drei-Tore-Vorsprung mit einer 10:7-Führung wiederhergestellt und die Lurchis zwangen die Gäste zur Auszeit. Angeführt von einem Regie führenden Jan Reusch, einem treffsicheren Tim Zeppmeisel und dem wuchtigen Finn Joneleit behaupteten die Blauen die Führung bis in die Halbzeit. Mit 16:13 ging es in die Kabinen.

Leutershausen gibt sich nicht geschlagen

Direkt mit dem Start in die zweite Hälfte bewiesen die Gäste, dass sie sich noch nicht geschlagen geben. Kurzerhand verkürzte das Team um Leutershausens Trainer Florian Taafel auf 16:15. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Kornwestheimer allerdings nie in den Rückstand gerieten. Schlussendlich waren es dann die Treffer der Kornwestheimer Außenspieler, vor allem Tim Zeppmeisel, die in den entscheidenden Phasen die Treffer landeten. Aber auch ein starker Niko Henke im Tor sorgte mehrmals für Klarheit auf der Platte.

Dennoch, die Gäste blieben in diesem sehr intensiven und äußerst körperbetonten Spiel dran. Nach einer 24:21-Führung des Gastgebers zur 43. Minute netzte S3L-Spieler Sven Schreiber in der 48. Minute zum 25:25-Ausgleich ein. Noch einmal ging ein starker emotionaler Ruck durch die Gastmannschaft. Zu dem Zeitpunkt mit 0:6 Punkten in der Tabelle, sollte endlich der Sieg her. Leutershausen kämpfte folglich weiter mit allen Mitteln um jeden Millimeter.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-Verbandsliga: Was steckt hinter dem Team Neckar?

Handball-Verbandsliga Was steckt hinter dem Team Neckar?

Vom Abstiegskandidaten zum Verbandsligisten: Team Neckar startet durch. Doch wer verbirgt sich hinter dem ominösem Namen?

Doch die Kornwestheimer Defensive um Jan Döll hielt ebenfalls mit aller Stärke dagegen. Auch die Lurchis wollten sich in diesem Spiel nicht geschlagen geben. So hatte es die Crunchtime noch einmal in sich: Felix Kazmeier verwandelte zunächst einen wichtigen Siebenmeter zum 27:25, dann war es abermals Kazmeier der in der 59. Minute für das 31:29 sorgte. Leutershausens Stefan Salger legte kurz darauf aber noch einmal nach und die Anzeigetafel notierte 60 Sekunden vor Schlusspfiff ein 31:30.

Dann kam der Moment: Finn Joneleit fasste sich ein Herz und traf 20 Sekunden vor dem Ende zum 32:30. Leutershausen konnte nicht mehr antworten – und die Kornwestheimer feierten ausgelassen ihren hart erkämpften Heimsieg.

„Am Ende waren es Kleinigkeiten“, zog SVK-Cheftrainer Alexander Schurr sein Fazit und sagte: „Wir mussten brutal gegen diese starke 6:0-Abwehr dagegenhalten, aber wir sind offensiv rangegangen und haben uns dafür belohnt.“ Damit fahren die Kornwestheimer ihren zweiten Heimsieg in Folge ein und unterstreichen ihre Heimstärke.

SV Kornwestheim: Henke, Tinti – Reu, Kägler, Reusch (3), Luithardt, Keil (1), Zeppmeisel (8), Kugel (1), Kazmeier (6/1), Lanig (1), Lantella (4), Kaysen, Döll (2), Joneleit (6).

