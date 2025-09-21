Handball-3. Liga SVK gewinnt Handball-Krimi gegen Leutershausen in der letzten Minute
Die Handballer des SV Kornwestheim sichern sich mit einem Treffer 20 Sekunden vor dem Schluss den Heimsieg in einem packenden Drittliga-Duell.
In einer packenden, kampfbetonten und bis zur letzten Sekunde spannenden Drittligapartie der Staffel Süd haben die Kornwestheimer Handballer am Samstagabend vor heimischem Publikum Saase3 Leutershausen mit 32:30 (16:13) besiegt. Der entscheidende Treffer durch Finn Joneleit fiel 20 Sekunden vor dem Schlusspfiff – und ließ die Halle Ost in Jubel ausbrechen.