Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen besiegt Rhein-Neckar Löwen II – und hält Platz sieben

Trotz Stolperstart herrschten letztlich klare Verhältnisse: Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen schickten die Rhein-Neckar Löwen II mit einer 35:31 (17:14)-Niederlage wieder nach Hause – und verteidigten damit den 7. Platz in der Tabelle, auf dem sie die Saison trotz noch einer ausstehenden Partie am letzten Spieltag auch abschließen werden. „Wir haben schwer reingefunden“, gab Neuhausens Trainer Daniel Brack zu. Aber ab Minute zehn war dann alles in Butter: „Das war eine richtig gute Leistung.“

Unsere Empfehlung für Sie Doppelfunktion im Handball Christoph Hönig: neue Prioritäten, alter Ehrgeiz Denkendorfs Frauen-Handball-Trainer Christoph Hönig spielt in der kommenden Saison für die Männer des Vereins. „Für beide Seiten ist das eine gute Sache.“ „Ich hoffe, dass die Entwicklung weiter nach oben geht“ Insgesamt zog Brack, der bereits im Oktober für ein weiteres Jahr zugesagt hat, ein positives Fazit der bald abgeschlossenen Runde: „Es war ein anstrengendes Jahr. Aber letztlich haben alle an einem Strang gezogen.“ Geht es nach Brack, ist das Ende der Fahnenstange aber längst noch nicht in Sicht: „Ich hoffe, dass die Entwicklung weiter nach oben geht.“

Platz sieben kann sich angesichts der personellen Situation auf alle Fälle sehen lassen – vor allem, wenn man bedenkt, dass im ersten Jahr nach der Ära von Hannes Grundler und Timo Durst viel zu tun war. Dazu kam, dass die beiden U-19-Weltmeister Linus Schmid und Max Heydecke während der Saison einen Profivertrag beim Bundesligisten TVB Stuttgart unterschrieben hatten und immer häufiger abgezogen wurden. Angesichts der Situation staubte Ex-Kapitän Grundler sogar während der laufenden Runde gleich viermal seine Handballschuhe wieder ab und half aus. „Das war wichtig für uns und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Seine Erfahrung hat der Mannschaft gutgetan“, lobte Brack.

Schwacher Start, starkes Ende

Im letzten Heimspiel gegen die Löwen II musste der Maddogs-Coach ein weiteres Mal auf Kreisläufer Heydecke verzichten, der mit dem TVB nach Hamburg unterwegs war. Rückraumspieler Schmid stand dagegen zur Verfügung: Er schreibt an diesem Montag eine Abiturprüfung und durfte deswegen im Süden bleiben, was sich für Neuhausen vor allem in der Defensive auszahlte. Zwar legten die Gäste einen forschen Start aufs Parkett und zogen bis auf 7:3 (8.) davon, dann schüttelten die Neuhausener ihre anfängliche Lethargie ab. Ein Vier-Tore-Lauf brachte den Ausgleich zum 7:7 (11.), Philipp Keppeler legte sogar noch einen Treffer drauf (8:7/14.), ehe der flinke Löwen-Linksaußen Matej Alexander Simicic die Negativserie seines Teams beendete und zum 8:8 (15.) egalisierte.

Dennoch blieben die Maddogs am Drücker und profitierten zudem davon, dass sich Torhüter Sören Finn Hamann deutlich steigerte. „Das war ein guter Start von uns, allerdings gibt es bei uns immer wieder eine Viertelstunde, in der nichts zusammenläuft“, kritisierte Löwen-Trainer Steffen Cristmann. Genervt war er obendrein über die vielen einfachen Gegentore, die sein Team kassiert hatte: „Vor allem in der zweiten Hälfte über Kreisanspiele an Neuhausens Simon Kosak.“ Unterm Strich ging der Sieg der Neuhausener für Cristmann in Ordnung: „Die waren einfach besser als wir.“

Im zweiten Abschnitt ließ Neuhausen nicht mehr viel anbrennen – lediglich beim 27:25 (48.) aus Löwen-Sicht schienen die Maddogs kurz zu wackeln. Danach gelang jedoch erneut ein Vier-Tore-Lauf zum 31:25 (52.) für Neuhausen – und die Partie war praktisch entschieden.

Kaderplanungen nahezu abgeschlossen

Derweil sind die Kaderplanungen für die kommende Saison bei den Neuhausenern nahezu abgeschlossen: „Ideal wäre noch eine Verstärkung im rechten Rückraum“, sagt Neuhausens Trainer Brack. Besonderes Augenmerk lag in der Partie gegen den Löwen-Nachwuchs auf deren Kreisläufer Artur Usatiuc: Der 19-Jährige wechselt zur kommenden Saison als Ersatz für Rohat Sahin, den es nach nur einem Jahr in Neuhausen wieder wegzieht, auf die Filder. Im Dress seines Noch-Clubs machte Usatiuc als Abwehrchef dabei eine gute Figur – zur Freude Bracks: „Zusammen mit Simon Kosak haben wir nächste Saison ein richtig gutes Kreisläuferduo.“

Denn mit Kreisläufer Heydecke und im Übrigen auch mit Schmid im Rückraum rechnet Brack in der kommenden Runde nicht mehr wirklich: „Wir planen unseren Kader ohne die beiden.“

TSV Neuhausen: Prauß, Hamann, Pol; Julien Sprößig (3), Huss, Marlin Sprößig (1), Schmid (3), Haag (5), Reinhardt (1), Baumann (2), Sommer (2), Fischer (4), Sahin (3), Keppeler (4/1), Kosak (7).

Rhein-Neckar Löwen II: Knudsen, Zapp, Herb; Baumgärtner (2), Hartmann (1), Simicic (2), Sommer (1), Pabst (4), Ciudad-Benitez (3), Krauth, Jòzsa (1), Usatiuc, Kraft (13/2), Karrenbauer (2), Schroiff (2).

Schiedsrichter: Christian Gebele/Timo Widmann (Emmendingen/Bisingen).

Zuschauer: 400.

Zeitstrafen: 8:12 – zwei Mal zwei Minuten für Haag (Neuhausen), Karrenbauer (Rhein-Neckar Löwen II), ein Mal zwei Minuten für Baumann, Fischer (beide Neuhausen), Hartmann, Sommer, Papst, Ciudad-Benitez (alle Rhein-Neckar Löwen II).

Rote Karte: Sahin (44./Neuhausen, dritte Zeitstrafe).

Beste Spieler: Schmid, Haag/Kraft, Simicic.