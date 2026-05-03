Handball – 3. Liga TSV Neuhausen besiegt Rhein-Neckar Löwen II – und hält Platz sieben
Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gewinnen gegen die Rhein-Neckar Löwen II mit 35:31. Coach Daniel Brack zieht bereits ein positives Saisonfazit.
Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gewinnen gegen die Rhein-Neckar Löwen II mit 35:31. Coach Daniel Brack zieht bereits ein positives Saisonfazit.
Trotz Stolperstart herrschten letztlich klare Verhältnisse: Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen schickten die Rhein-Neckar Löwen II mit einer 35:31 (17:14)-Niederlage wieder nach Hause – und verteidigten damit den 7. Platz in der Tabelle, auf dem sie die Saison trotz noch einer ausstehenden Partie am letzten Spieltag auch abschließen werden. „Wir haben schwer reingefunden“, gab Neuhausens Trainer Daniel Brack zu. Aber ab Minute zehn war dann alles in Butter: „Das war eine richtig gute Leistung.“