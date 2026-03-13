Handball – 3. Liga TSV Neuhausen: Der Funke springt über
Handball-Drittligist TSV Neuhausen zeigt – wie Gegner HBW Balingen-Weilstetten II – ein sehr gutes Spiel und gewinnt verdient mit 35:32. Lukas Fischer überragt.
Handball-Drittligist TSV Neuhausen zeigt – wie Gegner HBW Balingen-Weilstetten II – ein sehr gutes Spiel und gewinnt verdient mit 35:32. Lukas Fischer überragt.
Daniel Brack brauchte nicht viele Worte, um das Ganze zu bewerten. „Es war ein richtig guter Auftritt von uns“, sagte der Trainer des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen. Dann dachte er kurz nach und fügte hinzu: „Das war eins der besten Spiele der Saison.“ Es war eins der besten Saisonspiele der Neuhausener, aber weil Gegner HBW Balingen-Weilstetten II stark mitmachte, war es insgesamt ein sehr gutes Handballspiel. Die Neuhausener gewannen es am Freitagabend verdient mit 35:32 (18:15). Und es konnten wohl alle Zuschauer bei Bracks Analyse mitgehen.