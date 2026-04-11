Handball – 3. Liga TSV Neuhausen: die Nummer eins in der Region
Handball-Drittligist TSV Neuhausen gewinnt das Derby gegen den VfL Pfullingen vor allem durch eine starke Abwehr verdient mit 28:24.
Handball-Drittligist TSV Neuhausen gewinnt das Derby gegen den VfL Pfullingen vor allem durch eine starke Abwehr verdient mit 28:24.
Wer vor der Saison auf zwei Siege des TSV Neuhausen gegen den VfL Pfullingen getippt hätte, der wäre ziemlich sicher belächelt worden. Doch genau diesen zweiten Sieg haben Neuhausens Drittliga-Handballer nun vor 600 Zuschauern in der Egelseehalle gefeiert – und fügten den Pfullingern nach zuvor acht Siegen in Serie wieder eine Niederlage zu. 28:24 stand am Ende völlig verdient auf der Anzeigetafel. Schon zur Halbzeit führten die Maddogs mit 14:12.