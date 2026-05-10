Handball – 3. Liga TSV Neuhausen rundet starke Saison ab
Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gewinnen ihr letztes Saisonspiel bei der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 36:34. Coach Daniel Brack ist der Punkteausbeute zufrieden.
Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen gewinnen ihr letztes Saisonspiel bei der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 36:34. Coach Daniel Brack ist der Punkteausbeute zufrieden.
Zum Abschluss der Drittliga-Saison war in der Karl-Frei-Halle in Oftersheim noch einmal einiges geboten: gute Stimmung, Spannung – und ein TSV Neuhausen, der sich beim bereits abgestiegenen Vorletzten HG Oftersheim/Schwetzingen in der zweiten Hälfte den 36:34 (18:18)-Sieg erkämpfte. Für die Maddogs ging es auf Platz sieben tabellarisch zwar um nichts mehr, dennoch wollten sie die Runde mit einem Erfolgserlebnis beenden.