Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen rundet starke Saison ab

Zum Abschluss der Drittliga-Saison war in der Karl-Frei-Halle in Oftersheim noch einmal einiges geboten: gute Stimmung, Spannung – und ein TSV Neuhausen, der sich beim bereits abgestiegenen Vorletzten HG Oftersheim/Schwetzingen in der zweiten Hälfte den 36:34 (18:18)-Sieg erkämpfte. Für die Maddogs ging es auf Platz sieben tabellarisch zwar um nichts mehr, dennoch wollten sie die Runde mit einem Erfolgserlebnis beenden.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Oberliga Jochen Masching ist zurück bei der SG Heli – Warum er aus Reichenbach weg ist Der bisherige Handballcoach des TV Reichenbach Jochen Masching kehrt zur SG Hegensberg/Liebersbronn zurück und übernimmt den Oberligisten zur kommenden Saison. Schwierige Aufgabe ohne Druck Ganz einfach wurde es für die Neuhausener allerdings nicht. „Oftersheim/Schwetzingen ist einfach ein gutes Team, das in der Saison oft durch massives Verletzungspech gebeutelt war. Nun ist die Mannschaft weitestgehend in Top-Besetzung aufgetreten. Demzufolge waren wir uns bewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird“, sagte Neuhausens Coach Daniel Brack. Auch die Ausgangslage war nicht ganz unkompliziert: Es war Neuhausens letztes Saisonspiel – und der Druck war weg, da keine tabellarische Veränderung mehr möglich war. „Umso schöner ist es, dass wir diese Aufgabe so gelöst haben“, betonte Brack.

Keeper Jorick Pol hält den Sieg der Maddogs fest

In der ersten Hälfte taten sich die Neuhausener aber schwer und bekamen in der Defensive wenig Zugriff. „Die Oftersheimer haben dagegen gute Lösungen gefunden und uns vor schwierige Aufgaben gestellt“, erzählte Brack. So ging es mit einem 18:18 in die Kabinen. In der zweiten Hälfte entwickelte sich die Partie zu einem Spiel auf Messers Schneide. Entscheidend war dabei auch die Leistung von Maddogs-Torhüter Jorick Pol, der in der Schlussphase stark hielt. „Er hat in der letzten Viertelstunde unser Tor vernagelt“, lobte Brack. Insgesamt kam Pol auf 14 Paraden und hatte damit großen Anteil am Auswärtssieg.

Beste Neuhausener Punkteausbeute seit Jahren

Auch Lukas Fischer verdiente sich ein Sonderlob von Brack, denn er verwandelte alle neun Siebenmeter. „Das war nicht unbedingt unsere Kernkompetenz in dieser Saison“, sagte Brack mit einem Lächeln, der auch noch Glenn Vincent Baumann hervorhob: „Er hat die größte Entwicklung in dieser Saison gemacht und diese ist sicherlich noch lange nicht zu Ende.“ Durch den Auswärtssieg beim Vorletzten rundeten die Neuhausener ihre starke Runde ab. „Wir sind mit dem Tabellenplatz und der Punkteausbeute – meines Wissens die beste seit Jahren – mehr als zufrieden“, sagte Brack.

Für die Maddogs geht es nun erst einmal in die wohlverdiente Pause. Ende Juni starten die Neuhausener dann die Vorbereitung auf die kommende Runde – mit reichlich Rückenwind aus einer starken Saison.

TSV Neuhausen: Prauß, Pol (1), Hamann; Julien Sprößig (3), Huss (2), Marlin Sprößig (1), Haag (6), Reinhardt, Baumann (2), Sommer (2), Fischer (11/9), Sahin (1), Keppeler, Kosak (7).