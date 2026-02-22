 
Handball – 3. Liga TSV Neuhausen verpasst Sensation nur knapp

Hannes Grundler gibt sein Comeback bei den Maddogs? In Kornwestheim hilft er kurzfristig seinen Neuhausenern aus. Foto: Pressefoto Rudel

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen unterliegen dem Spitzenreiter SV Salamander Kornwestheim mit 37:40. Ex-Kapitän Hannes Grundler hilft aus.

„Wir haben die Sensation knapp verpasst“, sagte Neuhausens Coach Daniel Brack und fügte hinzu: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und bis zum Schluss gekämpft, daher muss ich mich sogar mal mit einer Niederlage arrangieren können.“ Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen (Rang acht) verloren beim Spitzenreiter SV Salamander Kornwestheim mit 37:40 (19:19) und boten dem Favoriten lange Zeit Paroli.

 

Ex-Kapitän Hannes Grundler kurzfristig reaktiviert

Und das, obwohl die Maddogs laut Brack „personell ziemlich zerschreddert“ antraten. Unter anderem Linus Schmid und Max Heydecke waren mit dem Bundesligisten TVB Stuttgart unterwegs. Deshalb wurde kurzfristig Ex-Kapitän Hannes Grundler reaktiviert, der seine Karriere vor der laufenden Runde eigentlich beendet hatte. „Ich habe Grundler beim Fasching überredet, dass er uns aushilft. Er hat ein gutes Spiel gemacht, in der Abwehr seinen Mann gestanden und es war wichtig, dass er dabei war, denn Tobias Haag hat nach zehn Minuten die rote Karte gesehen“, erzählte Brack, der einen weiteren Einsatz von Grundler offen ließ: „Wir wissen noch nicht, wie es mit Schmid weitergehen wird.“

Neuhausen geht nach der Pause in Führung

In Hälfte eins waren die Neuhausener dem Spitzenreiter ebenbürtig und gingen mit einem 19:19-Remis in die Kabinen. Und kurz nach der Pause gingen die Maddogs sogar durch Glenn Vincent Baumann in Führung (20:19, 32. Minute). Dann erhöhten die Kornwestheimer das Tempo, nutzten kleine Neuhausener Fehler konsequent und ließen sich die Führung nicht mehr nehmen. „Uns fehlte in den entscheidenden Momenten die Zielstrebigkeit und wir haben zu viele Körner über das Spiel liegen lassen“, sagte Brack, der aber dennoch zufrieden war.

TSV Neuhausen: Pol, Prauß, Hamann; Julien Sprößig (2), Böhm, Marlin Sprößig (1), Haag (2), Grundler (4), Baumann (5), Sommer (1), Fischer (10/2), Sahin (3), Keppeler (3), Kosak (6).

