Handball – 3. Liga TSV Neuhausen verpflichtet zwei neue Spieler
Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen treiben ihre Kaderplanung voran – und die Frauen des TSV Wolfschlugen möchten indes einen schönen Saisonabschluss feiern.
Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen treiben ihre Kaderplanung voran – und die Frauen des TSV Wolfschlugen möchten indes einen schönen Saisonabschluss feiern.
Vier Spiele haben die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen noch zu bestreiten, ehe die Saison zu Ende geht. Vier Partien, in denen die Maddogs noch einmal das Maximale herausholen wollen, um ihre gute Runde zu veredeln.