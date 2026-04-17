Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen verpflichtet zwei neue Spieler

Vier Spiele haben die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen noch zu bestreiten, ehe die Saison zu Ende geht. Vier Partien, in denen die Maddogs noch einmal das Maximale herausholen wollen, um ihre gute Runde zu veredeln.

Schmid und Allgaier wechseln nach Neuhausen Im Hintergrund dreht sich derweil bereits das Personalkarussell für die kommende Saison: Vom Ligakonkurrenten TV Erlangen-Bruck wechselt Rückraumspieler Lasse Schmid auf die Fildern und wird zugleich ins Talent-Hub des TVB Stuttgart aufgenommen. „Schmid ist ein bereits gestandener Drittliga-Spieler, der uns vor allem in der Abwehr absolut verstärken wird“, sagte Neuhausens sportlicher Leiter Dennis Saur laut Vereinsmitteilung. „Mit seiner Physis und seinem Spielverständnis bringt er dort enorme Stabilität rein.“ Ebenfalls zum Neuhausener Kader stößt der 17-jährige Kreisläufer Henry Allgaier aus der A-Jugend von Frisch Auf Göppingen dazu. Er wird mit einem Erwachsenenspielrecht ausgestattet. Der Name Allgaier ist in der Region kein Unbekannter: Seine beiden älteren Schwestern Lilly (TSG Friesenheim) und Romy (VfL Waiblingen) sind ebenfalls im Handball erfolgreich.

Männer – 3. Liga

Sportlich steht für den TSV Neuhausen (Platz acht) am Sonntag (17 Uhr) zunächst das Auswärtsspiel beim Zweiten HC Erlangen II auf dem Programm. Mut können die Neuhausener aus dem Hinspiel schöpfen, das sie zu Hause mit 37:33 gewannen. Mit einem Erfolg in Erlangen könnten die Maddogs sogar bis auf Rang sechs klettern. Einfach wird diese Aufgabe allerdings nicht, da die Erlanger zuletzt vier Spiele in Serie gewonnen haben. „Zweite Teams sind Wundertüten und da das Bundesligateam spielfrei ist, werden wir wohl eine schwere Aufgabe vorfinden“, sagte Neuhausens Coach Daniel Brack.

Frauen – 3. Liga

Indes sind die Frauen des TSV Wolfschlugen am Sonntag (15 Uhr) im letzten Saisonspiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach gefordert – und wollen ihrem scheidenden Coach Simon Hablizel noch einmal einen Abschiedssieg bereiten. „Der Fakt ist, wenn wir gewinnen, haben wir eine bessere Punktzahl als im vergangenen Jahr erreicht. Wir wollen alle, dass es ein schöner Abschluss wird“, sagte Hablizel und ergänzte mit Blick auf die Tabelle: „Vierter wäre nicht so schön, Platz drei wäre okay und Rang zwei cool.“