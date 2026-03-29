Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen beim Spitzenreiter chancenlos

Gegen den Drittliga-Spitzenreiter Kurpfalz Bären hatten die Frauen des TSV Wolfschlugen bei der 18:33 (9:17)-Niederlage am Ende wenig entgegenzusetzen. Das Team von Coach Simon Hablizel verlor so zum zweiten Mal in Folge.

Dabei wäre durchaus mehr möglich gewesen, aber bereits nach zehn Minuten zogen die Bären davon. Nach einer insgesamt starken Saison stehen die Wolfschlugerinnen zwei Spieltage vor Schluss auf dem vierten Tabellenplatz – punktgleich mit den Rängen zwei bis vier.

Zwei Saisonspiele sind noch offen

Entsprechend groß ist der Ärger über die verpassten Punkte, denn im engen Rennen um die Spitzenplätze hätte ein Erfolg die Ausgangslage deutlich verbessert. So wird der Kampf um die Ränge ganz oben in den letzten beiden Spielen noch einmal spannend. Zumindest tabellarisch, denn von den Teams ganz oben – Erster Bären, Zweiter TSG Friesenheim und Dritter HC Erlangen – will sowieso niemand aufsteigen. Die Gründe sind bei allen finanzieller Natur, auch bei den Wolfschlugenerinnen.

Die Wolfschlugenerinnen wollen nun in den letzten zwei Spielen der Runde versuchen, die eigenen Aufgaben fehlerfrei zu lösen, denn weitere Ausrutscher darf sich das Team im Saisonendspurt nicht mehr erlauben, wenn das Ziel von Hablizel – Platz zwei – noch Realität werden soll.

TSV Wolfschlugen: Thiemann, Schmied; Grebe, Aurenz, Weisser, Dirmeier (2), Wurster,Blessing (4), Wohnus (7), Andreas, Braune (1), Kühnel, Oral (1), Allgaier, Kaupp (3/1).