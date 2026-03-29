Handball – 3. Liga TSV Wolfschlugen beim Spitzenreiter chancenlos
Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen verlieren das Top-Spiel beim Ersten Kurpfalz Bären klar mit 18:33 – und rutschen auf Rang vier ab.
Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen verlieren das Top-Spiel beim Ersten Kurpfalz Bären klar mit 18:33 – und rutschen auf Rang vier ab.
Gegen den Drittliga-Spitzenreiter Kurpfalz Bären hatten die Frauen des TSV Wolfschlugen bei der 18:33 (9:17)-Niederlage am Ende wenig entgegenzusetzen. Das Team von Coach Simon Hablizel verlor so zum zweiten Mal in Folge.