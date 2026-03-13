Schritt für Schritt nach ganz oben

Die Wolfschlugenerinnen gewannen zuletzt drei Spiele in Serie. Aber im Hinspiel gegen die Haunstettenerinnen taten sie sich schwer und gewannen nur knapp mit 26:24. Kapitänin Jasmin Dirmeier erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer. Gegen Haunstetten zählt laut Coach Simon Hablizel nur ein Sieg, um am Tabellenführer Kurpfalz Bären – ein Pluspunkt mehr als Wolfschlugen – dranzubleiben. „Wenn wir alle Spiele gewinnen, stehen wir am Ende ganz oben – aber wir schauen Step-by-step“, sagte Hablizel.