Handball – 3. Liga TSV Wolfschlugen: gut drauf, aber gewarnt
Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen sind am Samstagabend beim Drittletzten TSV Haunstetten gefordert.
Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen sind am Samstagabend beim Drittletzten TSV Haunstetten gefordert.
Während die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen bereits am Freitagabend gegen den HBW Balingen-Weilstetten II im Einsatz waren (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor), sind die Drittliga-Frauen des TSV Wolfschlugen am Samstag (18 Uhr) beim Drittletzten TSV Haunstetten gefordert.