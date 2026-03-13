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  6. TSV Wolfschlugen: gut drauf, aber gewarnt

Handball – 3. Liga TSV Wolfschlugen: gut drauf, aber gewarnt

Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen: gut drauf, aber gewarnt
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Die Wolfschlugenerinnen wollen am Spitzenreiter Kurpfalz Bären dranbleiben. Foto: oh

Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen sind am Samstagabend beim Drittletzten TSV Haunstetten gefordert.

Während die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen bereits am Freitagabend gegen den HBW Balingen-Weilstetten II im Einsatz waren (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor), sind die Drittliga-Frauen des TSV Wolfschlugen am Samstag (18 Uhr) beim Drittletzten TSV Haunstetten gefordert.

 

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Schritt für Schritt nach ganz oben

Die Wolfschlugenerinnen gewannen zuletzt drei Spiele in Serie. Aber im Hinspiel gegen die Haunstettenerinnen taten sie sich schwer und gewannen nur knapp mit 26:24. Kapitänin Jasmin Dirmeier erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer. Gegen Haunstetten zählt laut Coach Simon Hablizel nur ein Sieg, um am Tabellenführer Kurpfalz Bären – ein Pluspunkt mehr als Wolfschlugen – dranzubleiben. „Wenn wir alle Spiele gewinnen, stehen wir am Ende ganz oben – aber wir schauen Step-by-step“, sagte Hablizel.

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